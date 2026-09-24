Rộn ràng Tết Trung thu tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Đại tá Nguyễn Tấn Ý, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5.

Trong khuôn khổ chương trình, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng đã trao tặng sổ tiết kiệm cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 240 suất quà Trung thu đặc biệt cho các em học sinh khối lớp 6 và lớp 10. Những món quà thiết thực này thể hiện sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của các cấp, các ngành dành cho thế hệ tương lai, những em học sinh lần đầu đón Tết Trung thu xa nhà.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại chương trình.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng trao tặng sổ tiết kiệm cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ.

Niềm vui rạng rỡ của các em học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Trung trong mùa Trung thu đầu tiên dưới mái trường mới.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 và Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trao các suất quà tặng các em học sinh khối 6.

Các đại biểu chung vui phá cỗ cùng các em học sinh.

Không khí đêm hội thêm rộn ràng với các tiết mục văn nghệ, múa lân đặc sắc.

Không khí đêm hội thêm rộn ràng với các tiết mục văn nghệ, múa lân, phá cỗ và những trò chơi tập thể. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 gửi lời chúc Trung thu vui tươi, đầm ấm tới các em thiếu nhi. Đồng thời nhấn mạnh, đây là mùa Trung thu đặc biệt, Trung thu đầu tiên của khóa học sinh đầu tiên dưới mái trường Thiếu sinh quân miền Trung. Các em học sinh cần nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nhanh chóng hòa nhập với môi trường kỷ luật Quân đội, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, kịp thời động viên tinh thần các em học sinh; khích lệ các em tiếp tục nỗ lực, thực hiện tốt phương châm: “Học tập thật tốt - Rèn luyện thật chăm - Kỷ luật thật nghiêm - Đoàn kết thật vui”.