Đại học Kiến trúc Hà Nội mở rộng hợp tác công nghệ với Nemetschek Group

Tại lễ ký kết, ông Jonathan Ng, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Nemetschek Group giới thiệu khái quát về tập đoàn và các giải pháp công nghệ đang được ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và ông Jonathan Ng, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á Nemetschek Group trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ông Jonathan Ng chia sẻ: "Nemetschek Group hiện diện tại nhiều thị trường như châu Âu, Nhật Bản và Australia. Tại Việt Nam, giải pháp của Tập đoàn chưa phổ biến rộng rãi".

"Thông qua hợp tác với Đại học Kiến trúc Hà Nội, Nemetschek Group mong muốn đưa các giải pháp phần mềm phục vụ kiến trúc, hạ tầng, thiết kế đồ họa và các lĩnh vực liên quan đến chương trình giáo dục của Nhà trường. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận rộng hơn với các giải pháp công nghệ, từng bước làm quen với những công cụ phục vụ công việc chuyên môn trong tương lai", ông Jonathan Ng nhấn mạnh.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng: "Việc Nemetschek Group lựa chọn Nhà trường để ký kết hợp tác và giới thiệu các giải pháp phần mềm là một vinh dự, đồng thời mở ra hướng hợp tác có ý nghĩa đối với hoạt động đào tạo".

"Hiện Đại học Kiến trúc Hà Nội có hơn 16.000 sinh viên, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, hạ tầng, thiết kế và các ngành liên quan. Nhà trường có quy mô đào tạo kỹ sư xây dựng đứng thứ hai và đào tạo kiến trúc sư đứng đầu trong hệ thống các cơ sở đào tạo cùng lĩnh vực", PGS.TS Vũ Ngọc Anh nói.

Theo PGS.TS Vũ Ngọc Anh, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư được đào tạo tại trường hiện đảm nhận nhiều vị trí tại các cơ quan quản lý, tổng công ty, tập đoàn và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng.

Trong quá trình học tập, sinh viên có cơ hội làm quen với nhiều phần mềm được phát triển tại các quốc gia như Mỹ. Việc hợp tác với Nemetschek Group mở ra cơ hội để giảng viên, sinh viên tiếp cận thêm các giải pháp công nghệ đến từ châu Âu, đặc biệt là Đức - quốc gia có thế mạnh về công nghệ, kỹ thuật và kỹ thuật cao.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khẳng định: "Hợp tác lần này không chỉ hướng đến việc đưa phần mềm vào đào tạo mà còn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới. Nhà trường dự kiến triển khai các chương trình đào tạo, chuyển giao cho giảng viên, cán bộ thuộc các khoa như Kiến trúc, Xây dựng, Thiết kế đồ họa, Kỹ thuật hạ tầng và các đơn vị liên quan".

Thông qua đội ngũ giảng viên được đào tạo, các kiến thức và công cụ công nghệ mới sẽ tiếp tục được đưa vào giảng dạy, giúp sinh viên có thêm cơ hội làm quen với các giải pháp phục vụ ngành nghề ngay từ khi còn học tập tại trường.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Kiến trúc Hà Nội và Nemetschek Group được kỳ vọng tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác tiếp theo trong đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và hạ tầng.