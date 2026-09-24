Học xong lớp 9, học sinh có thể vào trường nghề thế nào theo quy định mới?

Theo quy chế, sau khi hoàn thành lớp 9 hoặc tốt nghiệp THCS, học sinh có thể đăng ký trình độ trung cấp nếu có bằng tốt nghiệp THCS hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS.

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Bên cạnh đó, học sinh cũng có thể theo học giáo dục trung học nghề nếu đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS hoặc chương trình tương đương. Với trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác, đối tượng tuyển sinh được mở rộng cho người từ đủ 11 tuổi, nếu có trình độ học vấn phù hợp và đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Về phương thức tuyển sinh, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chủ động lựa chọn cách thức phù hợp với từng ngành nghề. Đối với trình độ trung cấp và giáo dục trung học nghề, hiệu trưởng có thể quyết định tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Riêng trình độ sơ cấp áp dụng hình thức xét tuyển.

Quy chế mới cũng đơn giản hóa cách thức đăng ký. Thí sinh có thể nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh.

Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến thông qua Phần mềm tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nhà trường có thể nhận bản điện tử, hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin. Cách làm này giúp giảm giấy tờ và hạn chế việc học sinh, phụ huynh phải đi lại nhiều lần.

Thời gian tuyển sinh cũng được tổ chức linh hoạt. Với trình độ trung cấp, các trường có thể tuyển sinh một hoặc nhiều đợt trong năm, từ ngày 1.1 đến 31.12. Giáo dục trung học nghề được tổ chức tuyển sinh phù hợp với các đợt tuyển sinh cấp THPT, trong khi trình độ sơ cấp có thể tuyển sinh nhiều đợt trong năm.

Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 3.11.2026.