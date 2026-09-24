Lan tỏa pháp luật, sẻ chia Trung thu, tiếp bước truyền thống

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Trần Minh Hoài, Bí thư Đoàn cơ sở VKSND thành phố Đồng Nai; đồng chí Huỳnh Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Tà Lài; đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó Bí thư Chi đoàn Công an xã Tà Lài; cùng Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên và đông đảo học sinh Trường THCS Hòa Bình.

Mở đầu chương trình, phiên tòa giả định được xây dựng từ những tình huống gần gũi với đời sống học sinh, tái hiện vụ việc liên quan đến hành vi bạo lực, cố ý gây thương tích trong lứa tuổi học đường. Thông qua diễn biến phiên tòa, các em học sinh được tìm hiểu trình tự giải quyết một vụ án, nhận diện hành vi vi phạm pháp luật và những hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ những hành động thiếu suy nghĩ.

Phiên tòa giả định được xây dựng từ những tình huống gần gũi với đời sống học sinh.

Không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật, phiên tòa giả định còn tạo điều kiện để học sinh trực tiếp quan sát hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và vai trò của những người tiến hành tố tụng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử và phòng ngừa các hành vi bạo lực trong môi trường học đường.

Tiếp nối phiên tòa giả định, các đoàn viên, báo cáo viên đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho học sinh. Với các thông điệp “Nói không với bạo lực học đường”, “Nói không với xâm hại trẻ em”, nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực như phòng, chống bạo lực học đường, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Các nội dung của chương trình thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo học sinh.

Thông qua hình thức giao lưu, hỏi đáp và xử lý các tình huống pháp luật có thưởng, chương trình tạo không khí cởi mở, giúp các em học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ những kiến thức pháp luật cần thiết.

Cũng tại chương trình, học sinh được tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới; những nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, học tập, quá trình phát triển của thanh thiếu niên. Qua đó, nâng cao nhận thức, giúp các em chủ động phòng tránh và nói không với các sản phẩm có nguy cơ gây nghiện.

Đáng chú ý, báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Qua nội dung tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh có thêm thông tin về chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong xã hội, trong đó có trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.

Đoàn cơ sở VKSND thành phố Đồng Nai đã trao tặng quà cho các em học sinh.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Đoàn cơ sở VKSND thành phố Đồng Nai đã trao tặng toàn thể học sinh Trường THCS Hòa Bình 600 chiếc bánh Trung thu cùng tập vở và đồ dùng học tập. Những phần quà tuy giản dị nhưng là tình cảm, sự sẻ chia của đoàn viên, thanh niên ngành Kiểm sát nhân dân dành cho các em học sinh, góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Về nguồn tại Nhà ngục Tà Lài

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tháng 9/2026, Chi đoàn VKSND thành phố Đồng Nai phối hợp với đoàn viên các Chi đoàn VKSND liên khu vực 4, 5, 6, 7, 8 tổ chức hành trình về nguồn tại Nhà ngục Tà Lài, xã Tà Lài, thành phố Đồng Nai.

Tại di tích, đoàn viên, thanh niên và công chức ngành Kiểm sát nhân dân đã dâng hương tưởng niệm, tìm hiểu về lịch sử hình thành, quá trình đấu tranh cách mạng và những dấu ấn lịch sử gắn với Nhà ngục Tà Lài.

Đoàn viên, thanh niên và công chức ngành Kiểm sát nhân dân đã dâng hương.

Hoạt động về nguồn là dịp để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước; qua đó bồi đắp lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, công tác và rèn luyện. Đây cũng là hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường trong sự nghiệp đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc.

Chuỗi hoạt động tuyên truyền pháp luật, chăm lo thiếu nhi và về nguồn trong tháng 9/2026 đã tạo sự gắn kết giữa công tác giáo dục pháp luật với giáo dục truyền thống và hoạt động an sinh hướng về cộng đồng. Qua đó, Đoàn cơ sở VKSND thành phố Đồng Nai tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng hành cùng thanh thiếu niên và thực hiện các hoạt động hướng về cơ sở.