Bản lĩnh đối ngoại của Việt Nam tại Diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc và Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chuyến đi là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; qua đó tranh thủ tối đa các điều kiện và nguồn lực ngoại lực để mở ra không gian, dư địa phát triển mới cho đất nước.

Hướng tới trật tự quốc tế công bằng, nhân văn

Diễn ra trong bối cảnh cục diện thế giới tiếp tục biến động sâu sắc, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 mang chủ đề “Khôi phục lòng tin, định hướng chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động hiệu quả vì tất cả mọi người”. Chủ đề này nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc khôi phục niềm tin vào Liên hợp quốc, vào chủ nghĩa đa phương, cũng như năng lực của các quốc gia trong việc duy trì đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế để cùng giải quyết các thách thức chung.

Thông điệp quan trọng nhất mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới Phiên thảo luận cấp cao là lời kêu gọi các quốc gia không chỉ củng cố niềm tin trong bối cảnh hiện nay, mà còn cùng nhau tăng cường đối thoại, hóa giải khác biệt và thống nhất hành động vì một trật tự thế giới công bằng, nhân văn, hòa bình và hợp tác.

Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ 4 định hướng lớn, gồm: Khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững; chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ khoa học phục vụ con người và sự phát triển chung; củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển. Là một thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, Việt Nam sẽ kiên trì cùng các nước củng cố vai trò của Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến các cam kết thành lợi ích thiết thực cho người dân, hướng tới một thế giới hòa bình, công bằng và tốt đẹp hơn.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện hiệu quả và bền vững

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp gỡ, làm việc với nhóm Hạ nghị sỹ, Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại; tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và định chế tài chính hàng đầu tại Hoa Kỳ; gặp gỡ giới trí thức, chuyên gia người Việt, bạn bè Hoa Kỳ, tiếp xúc với lãnh đạo các nước…

Gặp gỡ cộng đồng người Việt và tham dự chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn kiều bào tại Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp vào khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng thông qua các hoạt động cụ thể: Kết nối doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới trí thức, thúc đẩy giao lưu giáo dục, văn hóa, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Gặp gỡ những người bạn Hoa Kỳ gắn bó với Việt Nam cũng là một nét đẹp thể hiện truyền thống tri ân sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với các cá nhân, tổ chức đã kiên trì hỗ trợ Việt Nam hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ song phương.

Phát biểu tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ về chặng đường hơn 80 năm độc lập, 40 năm Đổi mới và mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Việt Nam tiếp tục kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Những biến động của thời đại đòi hỏi hai nước phải nhìn xa hơn, đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển, an ninh và thịnh vượng của mỗi bên. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất và bền vững.

Từ vị thế một quốc gia tham gia vào Liên hợp quốc, Việt Nam đã khẳng định vai trò của một bên chủ động khởi xướng và định hình các chuẩn mực quốc tế. Việc chủ động, tích cực tham gia Liên hợp quốc đã giúp Việt Nam làm sâu sắc quan hệ đối ngoại song phương và đa phương, đồng thời tranh thủ tri thức, cùng nguồn lực toàn cầu cho các ưu tiên phát triển bền vững đến năm 2030.

Bên cạnh việc đảm nhiệm tốt nhiều trọng trách và vị trí quan trọng, Việt Nam đã đi đầu thực hiện các mục tiêu phát triển với nhiều sáng kiến đột phá (như “Thống nhất hành động - Một Liên hợp quốc”); tham gia tích cực vào các hoạt động giữ gìn hòa bình, cứu trợ nhân đạo, bảo vệ quyền con người, đồng thời từng bước chủ động tham gia sâu hơn vào việc định hình luật lệ và chương trình nghị sự của Liên hợp quốc. Minh chứng là trong năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT); đồng thời khởi xướng thành công Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc lấy giai đoạn 2027-2036 là “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” với 103 quốc gia đồng bảo trợ. Những đóng góp đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thành công của chuyến công tác không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mà còn trực tiếp tranh thủ các nguồn lực chiến lược về công nghệ, vốn và tri thức, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Chiều 23-9 giờ địa phương (sáng 24-9 giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Canada.