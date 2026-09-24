81 học sinh Cà Mau đạt giải cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026'

Chiều 24.9, Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau cho biết, Sở VHTTDL và Sở GD&ĐT vừa kết hợp tổ chức tổng kết cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Cà Mau năm 2026”, qua đó trao thưởng cho 81 em học sinh đạt giải cao.

Các đại biểu dự tổng kết cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Cà Mau năm 2026”

Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Cà Mau năm 2026" có chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa - Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”, được triển khai từ ngày 6.4 đến ngày 10.7, dành cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 1.133 bài dự thi của học sinh đến từ 94 trường tham gia. Qua quá trình làm việc khách quan, nghiêm túc, Ban giám khảo và Ban Tổ chức đã chọn ra 81 bài dự thi đạt kết quả cao để trao giải.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Lê Hoàng Dự trao giải Nhì cho các em học sinh

Kết quả, em Võ Khánh Đoan, học sinh lớp 5A2, Trường tiểu học 1 Trần Văn Thời (xã Trần Văn Thời) đạt giải Nhất cấp tiểu học; em Phạm Thị Cẩm Thy, học sinh lớp 9.1, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Vĩnh Trạch) đạt giải Nhất cấp trung học cơ sở và em Nguyễn Thị Bích Duyên, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Quách Văn Phẩm (xã Quách Phẩm) đạt giải Nhất cấp trung học phổ thông. Mỗi giải Nhất gồm bằng khen và 1 triệu đồng.

Ban Tổ chức còn trao 8 giải Nhì, trị giá 800.000 đồng mỗi giải; 20 giải Ba, trị giá 600.000 đồng mỗi giải và 50 giải Khuyến khích, trị giá 500.000 đồng mỗi giải.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng lựa chọn 3 bài dự thi xuất sắc nhất ở ba cấp để đề xuất lên Bộ VHTTDL xem xét biểu dương.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Văn Đen (đứng hàng đầu bên phải), trao giải Nhất cho các em học sinh

Theo ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, các bài tham gia dự thi lần này được đầu tư nghiêm túc, thể hiện tinh thần hưởng ứng tích cực của các thí sinh.

Nhiều bài viết có nội dung sâu sắc, thể hiện tình yêu đối với sách, khả năng cảm nhận tốt và có những suy nghĩ, đề xuất sáng tạo nhằm lan tỏa văn hóa đọc. Một số bài thi được trình bày công phu, hình thức đẹp, có sự đầu tư về bố cục, hình ảnh và cách thể hiện.

Điển hình như em Võ Khánh Đoan, Trường tiểu học 1 Trần Văn Thời đã giới thiệu về quyển sách “Chuyện Bác Ba Phi” của nhà văn Anh Động rất sinh động. Qua từng mẩu chuyện, bản thân em đã rút ra cho mình những bài học ý nghĩa.

Theo ông Nguyễn Văn Đen, cuộc thi tuy khép lại nhưng mở ra hành trình mới cho văn hóa đọc. Trong xu thế phát triển chung, một số nét văn hóa truyền thống ít nhiều có nguy cơ mai một. Tuy nhiên, với 1.133 bài dự thi, có thể thấy sức sống âm thầm, bền bỉ của văn hóa đọc vẫn đang được lan tỏa và duy trì.

Ông Nguyễn Văn Đen nhấn mạnh, để văn hóa đọc tiếp tục phát triển, sự đồng hành và vai trò định hướng của đội ngũ thầy cô giáo trong các trường học là rất quan trọng.