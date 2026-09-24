Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Trung thu Làng Trẻ em SOS Hà Nội

Cùng tham dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Trần Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Trần Minh

Thường trực Ban Bí thư đã trao tặng những phần quà ý nghĩa của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các phần quà, suất học bổng từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới Làng trẻ em SOS Hà Nội và các cháu thiếu nhi.

Trong không khí đoàn viên ấm áp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc các cháu thiếu nhi đón một mùa Trung thu đong đầy niềm vui; đồng thời mong các cháu luôn giữ vững tinh thần hiếu học, rèn luyện thật tốt khi bước vào năm học mới.

Trò chuyện cùng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên và những người mẹ, người dì tại Làng trẻ, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi gắm niềm tin và mong muốn tập thể những người chăm sóc tiếp tục dang rộng vòng tay yêu thương, trang bị kiến thức, kỹ năng sống để các con luôn có một mái ấm tràn ngập tình thương và một tương lai tươi sáng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà tặng các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Trần Minh

Tới thăm gia đình nhà Hoa Lay Ơn trong khuôn viên của Làng trẻ SOS Hà Nội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hỏi thăm sinh hoạt hằng ngày, chuyện học hành của các thiếu nhi.

Cũng tại chương trình, lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bộ Y tế và TP Hà Nội đã trao tặng nhiều phần quà Trung thu ấm áp tới các cháu thiếu nhi Làng trẻ SOS Hà Nội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tặng quà các cháu thiếu nhi làng trẻ SOS Hà Nội. Ảnh: Trần Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Trần Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Trần Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thăm ngôi nhà gia đình tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Trần Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu với các cháu thiếu nhi, cán bộ, nhân viên, các mẹ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Trần Minh

Thành lập theo Quyết định số 3286/QĐ-UB năm 1988 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/1990, Làng trẻ em SOS Hà Nội là một trong 17 cơ sở thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam. Qua 36 năm hoạt động, Làng trẻ SOS Hà Nội đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em trưởng thành. Tính đến nay, hơn 400 em đã hoàn toàn tự lập cuộc sống, trong đó 250 em đã lập gia đình và có công việc ổn định. Thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 về phương án sắp xếp lại hệ thống, ngày 25/5/2026, Làng trẻ SOS Hà Nội chính thức được bàn giao về UBND TP Hà Nội quản lý và đang hoàn thiện quy trình tổ chức lại thành cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo quy định. Hiện tại Làng có 16 gia đình, mỗi gia đình có 1 bà mẹ và bà dì chăm sóc từ 5 đến 10 em.