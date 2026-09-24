Đồng chí Đinh Quang Tuyên tặng quà Trung thu cho học sinh khó khăn xã Thượng Quan

Đồng chí Đinh Quang Tuyên trao quà cho học sinh vượt khó vươn lên học tốt.

Thượng Quan là xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Vì vậy, sự quan tâm, sẻ chia dành cho các em học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, càng có ý nghĩa thiết thực.

Tại chương trình, Đoàn công tác của tỉnh đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho 30 học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Đoàn cũng trao tặng nhà trường phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên chia quà cho các em thiếu nhi.

Trong lời phát biểu, đồng chí Đinh Quang Tuyên gửi lời chúc các em thiếu nhi một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui. Đồng chí cũng khích lệ các em nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng cố gắng trong học tập và rèn luyện để mai sau trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức, cá nhân tiếp tục dành sự quan tâm đến trẻ em vùng khó khăn, tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.