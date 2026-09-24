Trở lại với bảng đen, phấn trắng

Đối với thầy giáo Đỗ Thanh Xuân, trở lại với bục giảng sau nhiều năm làm công tác quản lý là sự thay đổi vị trí công tác và là cơ hội được tiếp tục gắn bó với môn Toán - môn học thầy đam mê từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, việc giảng dạy tại các điểm trường còn góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế sau sắp xếp trường, lớp.

Chia sẻ về chủ trương sắp xếp trường, lớp, thầy Xuân cho rằng, đây là quyết định đúng đắn, giúp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại các điểm trường trên địa bàn xã.

Thầy giáo Đỗ Thanh Xuân là một trong hai cán bộ quản lý ngành giáo dục xã Trấn Yên viết đơn tình nguyện trở lại giảng dạy.

Gần 20 năm gắn bó với ngành giáo dục, thầy đã trải qua nhiều địa bàn vùng khó, trong đó có 12 năm đảm nhiệm cương vị phó hiệu trưởng. Năm học 2026 - 2027, Trường THCS số 2 Trấn Yên - nơi thầy Xuân công tác - được thành lập từ sắp xếp 3 trường học trên địa bàn.

Trước yêu cầu tinh gọn đội ngũ quản lý, thầy Xuân xác định tâm thế trở về với công việc giảng dạy, bổ sung nhân lực cho những điểm trường còn thiếu giáo viên. Đây cũng là cách thầy tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục bằng kinh nghiệm, tâm huyết và tình yêu nghề.

Cũng như thầy Xuân, cô giáo Trần Thị Như Hoa - Trường Mầm non số 2 Trấn Yên phân hiệu Tân Đồng là người đầu tiên gửi đơn xin thôi không tham gia làm công tác quản lý.

Với tinh thần trách nhiệm, sự năng động và tâm huyết với nghề, cô cùng tập thể nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đạt nhiều thành tích. Sau 31 năm làm công tác quản lý, trở lại với công việc giảng dạy là sự thay đổi không dễ dàng, đòi hỏi cô phải thích nghi với vai trò mới.

Cô Hoa chia sẻ: Tôi đã có nhiều đêm trăn trở trước khi đưa ra quyết định. Nhưng tôi nhận thấy đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Tôi quyết định xin thôi giữ chức vụ để nhường cơ hội cho những đồng nghiệp trẻ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đồng thời tạo thuận lợi cho tổ chức trong quá trình sắp xếp, bố trí đội ngũ.

Tại phường Nam Cường, sau đợt sắp xếp, quy mô trường, lớp đã giảm mạnh số lượng đầu mối khiến 11 cán bộ quản lý (gồm 1 hiệu trưởng, 10 phó hiệu trưởng) phải tổ chức sắp xếp lại.

Cô giáo Mông Thị Thúy Lành - Trường Mầm non Nam Cường, phường Nam Cường có 8 năm đảm nhiệm cương vị phó hiệu trưởng. Thực hiện sắp xếp trường, lớp, cô tự nguyện trở lại đứng lớp.

Công việc vốn quen thuộc bởi trong suốt thời gian làm quản lý, mỗi khi trường cần, cô vẫn trực tiếp dạy trẻ.

Trở lại với vị trí giáo viên, cô Lành chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, đồng hành với trẻ trong những ngày đầu đến lớp.

Cô Lành chia sẻ: Khi xác định được tư tưởng, tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ mới.

Đến thời điểm này, các trường hợp thuộc diện sắp xếp cơ bản đồng thuận cao. Trong đó, có nhiều thầy, cô giáo viết đơn gửi lên chính quyền, tình nguyện xin thôi chức vụ quản lý để làm giáo viên.

Sự tự nguyện lùi lại phía sau của các cán bộ quản lý đã bổ sung nguồn nhân lực tại nhiều địa phương. Đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền các cấp và ngành giáo dục Lào Cai hoàn thiện việc bố trí nhân sự một cách nhanh gọn và không có vấn đề phát sinh.