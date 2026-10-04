Nhường đồi tràm cho bộ đội diễn tập
Chuẩn bị cho diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đang khẩn trương xây dựng công sự, công trình phục vụ diễn tập tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ, cựu chiến binh (CCB) Phạm Bá Lục, hội viên Chi hội CCB xóm Long Sơn, xã Nam Đàn đã tự nguyện cho đơn vị mượn đất và phá bỏ khoảng 1.000 cây tràm gần một năm tuổi. CCB Phạm Bá Lục cho biết: “Bất cứ lúc nào Quân đội cần, gia đình tôi cũng sẵn sàng góp sức và hỗ trợ hết mình”.
Trò chuyện thêm, chúng tôi được biết, ông Phạm Bá Lục từng thực hiện nghĩa vụ quân sự trong giai đoạn 1981-1985 tại Lữ đoàn Xe tăng 215, Binh chủng Tăng thiết giáp. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về địa phương lao động, chăm lo cho gia đình. Hơn 40 năm rời quân ngũ, mặc dù cuộc sống còn không ít khó khăn nhưng những năm tháng trong môi trường Quân đội đã để lại ở ông lối sống trách nhiệm, giản dị và nghĩa tình.
Thời gian diễn tập đang cận kề, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 nói riêng, LLVT Quân khu 4 nói chung đang khẩn trương hoàn thành các phần việc chuẩn bị. Trong guồng công việc ấy, sự hỗ trợ của người dân địa phương, trong đó có gia đình CCB Phạm Bá Lục chứa đựng tình cảm, sự động viên lớn dành cho Quân đội, góp phần giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhuong-doi-tram-cho-bo-doi-dien-tap-1059350