Nhường đồi tràm cho bộ đội diễn tập

Trò chuyện thêm, chúng tôi được biết, ông Phạm Bá Lục từng thực hiện nghĩa vụ quân sự trong giai đoạn 1981-1985 tại Lữ đoàn Xe tăng 215, Binh chủng Tăng thiết giáp. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về địa phương lao động, chăm lo cho gia đình. Hơn 40 năm rời quân ngũ, mặc dù cuộc sống còn không ít khó khăn nhưng những năm tháng trong môi trường Quân đội đã để lại ở ông lối sống trách nhiệm, giản dị và nghĩa tình.

Cựu chiến binh Phạm Bá Lục.

Thời gian diễn tập đang cận kề, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 nói riêng, LLVT Quân khu 4 nói chung đang khẩn trương hoàn thành các phần việc chuẩn bị. Trong guồng công việc ấy, sự hỗ trợ của người dân địa phương, trong đó có gia đình CCB Phạm Bá Lục chứa đựng tình cảm, sự động viên lớn dành cho Quân đội, góp phần giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.