Từ màn ảnh đến điểm đến: Mở rộng không gian quảng bá du lịch Việt Nam
Điện ảnh không chỉ kể những câu chuyện bằng hình ảnh, mà còn có khả năng đưa một vùng đất đến gần hơn với công chúng qua từng khuôn hình. Khi một địa danh xuất hiện trong một tác phẩm có sức lan tỏa, những cảnh quay trên màn ảnh có thể khơi gợi nhu cầu khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu chính nơi câu chuyện được kể.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-man-anh-den-diem-den-mo-rong-khong-gian-quang-ba-du-lich-viet-nam-420687.htm