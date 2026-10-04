Cô gái rong ruổi suốt 3 ngày 2 đêm ở Siem Reap, chia sẻ kinh nghiệm thuê tuk tuk, đổi tiền và mua SIM

Với lịch trình 3 ngày 2 đêm, chị Nguyễn Phương Ly đã khám phá Siem Reap, Campuchia bằng xe khách từ TP.HCM, dành phần lớn thời gian tham quan quần thể Angkor Wat và trải nghiệm cuộc sống địa phương. Theo chị, Siem Reap là điểm đến khá thuận tiện cho du khách Việt, người dân thân thiện, nhiều người sử dụng tiếng Anh và chi phí di chuyển tương đối dễ tiếp cận.

DI CHUYỂN

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Phương Ly, chị lựa chọn xe khách VET (Vireak Buntham Express) để di chuyển giữa TP.HCM và Siem Reap.

Chiều TP.HCM - Siem Reap, xe khởi hành lúc 17h tại 301 Phạm Ngũ Lão (TP.HCM) và đến Siem Reap khoảng 6h sáng hôm sau. Chiều ngược lại, xe xuất phát lúc 20h45 tại bến xe ở Siem Reap và về đến TP.HCM khoảng 11h ngày hôm sau.

"Mình mua vé trực tiếp tại văn phòng, mọi người có thể mua vé trực tiếp qua web của hãng xe hoặc liên hệ Thái Dương limousine (đối tác) để mua vé. Ngoài ra, mọi người có thể bay thẳng đến Siem Reap từ Sài Gòn hoặc Hà Nội để tiết kiệm thời gian", nhân vật viết.

LƯU TRÚ, INTERNET VÀ THANH TOÁN Ở SIEM REAP

Trong chuyến đi, chị Nguyễn Phương Ly chọn Lub d Siem Reap làm nơi lưu trú. Khách sạn nằm gần khu Night Market, xung quanh có nhiều dịch vụ tiện ích như cho thuê xe máy, giặt là và siêu thị, phù hợp với du khách muốn dễ dàng di chuyển, ăn uống và mua sắm.

Khách sạn nhân vật lưu trú

Về Internet, chị Ly sử dụng eSIM đặt qua ứng dụng du lịch, trong khi người bạn đồng hành mua SIM Campuchia với giá khoảng 150.000 đồng, sau đó trả thêm 1 USD để đăng ký gói dữ liệu. Hiện Campuchia có ba nhà mạng lớn là Metfone, Smart Axiata và Cellcard. Đáng chú ý, Metfone thuộc hệ thống Viettel, vì vậy người đang sử dụng SIM Viettel có thể cân nhắc đăng ký chuyển vùng quốc tế nếu muốn giữ số điện thoại và không phải mua SIM mới.

Trong việc liên lạc, chị Ly cho rằng, Telegram và WhatsApp khá phổ biến tại Campuchia và có thể sử dụng thuận tiện khi đi du lịch.

Việc di chuyển tại Siem Reap khá thuận tiện, có thể sử dụng các ứng dụng như Grab, Tada, Passapp. Tuy nhiên, phải dùng số điện thoại Campuchia để đăng nhập.

"Mình chủ yếu dùng app Tada để đặt tuk tuk vì có nhiều mã giảm giá", nhân vật nói.

Về thanh toán, USD được chấp nhận rộng rãi tại Siem Reap. Tỷ giá quy đổi phổ biến là khoảng 1 USD = 4.000 riel. Nhân vật chủ yếu đổi USD với các mệnh giá nhỏ để dễ thanh toán và không đổi sang riel trong suốt chuyến đi.

Với những khoản chi dưới 1 USD, chị Ly sử dụng quét mã QR qua ứng dụng TPBank và đánh giá tỷ giá khá thuận lợi. Vì vậy, du khách có thể chuẩn bị sẵn một ít USD tiền mặt mệnh giá nhỏ, đồng thời kết hợp thanh toán QR cho những khoản chi phù hợp để việc mua sắm, ăn uống trong chuyến đi nhanh gọn hơn.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

Ngày 1: Làm quen Siem Reap và khám phá văn hóa Khmer

Đặt chân đến Siem Reap lúc 6h sáng, chị Nguyễn Phương Ly di chuyển về khách sạn, làm thủ tục nhận phòng sớm rồi bắt đầu ngày đầu tiên khám phá thành phố. Chị thuê xe máy ngay tại cửa hàng đối diện khách sạn với giá khoảng 10 USD/24 giờ (khoảng 260.000 đồng). Tùy loại xe, giá thuê dao động từ 8-15 USD/ngày (khoảng 208.000-390.000 đồng).

Điểm dừng chân đầu tiên là Theam's Gallery, nơi chị mua vé vào cửa với giá 5 USD (khoảng 130.000 đồng). Theo trải nghiệm của chị Ly, điểm tham quan có hướng dẫn viên tại chỗ.

Tiếp đó, chị dành thời gian khám phá Angkor National Museum. Vé vào cửa có giá 12 USD (khoảng 312.000 đồng), trong khi dịch vụ audio guide được cung cấp với mức 5 USD (khoảng 130.000 đồng).

:Khi tham quan Angkor National Museum, du khách phải gửi túi, balo, bỏ mũ và không được quay phim, chụp ảnh. Bảo tàng lưu giữ lượng tư liệu phong phú về lịch sử, văn hóa và kiến trúc Khmer, giúp du khách hiểu thêm về những ngôi đền cổ ở Campuchia

“Mình cảm thấy 2 tiếng ở đây là không đủ”, chị Ly chia sẻ. Với những du khách muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, nghệ thuật và văn hóa Khmer, chị cho rằng đây là điểm đến nên dành nhiều thời gian khám phá thay vì chỉ ghé qua nhanh.

Rời bảo tàng, chị di chuyển đến Angkor Enterprise để mua vé tham quan quần thể Angkor. Ban đầu, chị dự định đến Angkor Wat vào cuối chiều, bởi sau 17h30, du khách có thể vào tham quan mà không phải mua vé cho khung giờ này. Tuy nhiên, trời bất ngờ mưa lớn khiến kế hoạch thay đổi. Chị quyết định mua vé cho ngày hôm sau rồi quay lại khu vực trung tâm.

Buổi tối, chị ghé Robam Pub Street - Dance Show, nằm ngay đầu khu Pub Street, để thưởng thức múa Apsara. Chương trình gồm 5 tiết mục, bắt đầu từ 19h30. Đây là lựa chọn phù hợp để khép lại ngày đầu tiên theo cách nhẹ nhàng nhưng vẫn có thêm trải nghiệm về văn hóa Khmer.

Ngày 2: Một ngày khám phá quần thể Angkor

Ngày thứ hai được chị Ly dành trọn cho quần thể Angkor. Chị mua vé tham quan một ngày với giá 37 USD (khoảng 962.000 đồng) và thuê tuk tuk riêng cả ngày với giá 20 USD (khoảng 520.000 đồng). Ngoài vé một ngày, Angkor Enterprise còn có lựa chọn vé 3 ngày và 7 ngày, phù hợp với những du khách muốn dành nhiều thời gian hơn cho quần thể đền cổ.

Hành trình bắt đầu từ 4h30 sáng, khi tuk tuk đón nhóm tại khách sạn để di chuyển đến Angkor Wat với hy vọng ngắm bình minh. Tuy nhiên, thời tiết không ủng hộ khi trời mưa rất lớn, khiến kế hoạch ban đầu bị ảnh hưởng.

Dù vậy, chị Ly vẫn tiếp tục lịch trình và lần lượt khám phá nhiều công trình nổi tiếng trong quần thể Angkor.

Một trong những điểm để lại ấn tượng mạnh là Ta Prohm, ngôi đền từng xuất hiện trong bộ phim Tomb Raider. Nhân vật đặc biệt thích khung cảnh những bộ rễ cây cổ thụ khổng lồ bám phủ lên tường đá, tạo nên vẻ đẹp vừa kỳ vĩ vừa huyền bí cho công trình.

Ta Prohm nổi tiếng với những bộ rễ cây cổ thụ khổng lồ phủ lên các bức tường đá, tạo nên khung cảnh kỳ bí và ấn tượng. Đây cũng là ngôi đền từng xuất hiện trong bộ phim “Tomb Raider”

Từ Ta Prohm, hành trình tiếp tục qua Banteay Kdei, Ta Keo Temple, Bayon Temple và Phnom Bakheng Temple. " Đây là địa điểm ngắm hoàng hôn. Nhưng vì trời mưa nên mình quyết định đến đây luôn để ngắm nhìn khu Angkor Wat từ trên cao", nhân vật viết.

Khi thời tiết dần tạnh và bầu trời bắt đầu hửng sáng, chị quay trở lại Angkor Wat để tiếp tục tham quan.

Kết thúc ngày dài, chị trở về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó dùng bữa tại một quán ăn địa phương và dành thời gian dạo phố, thư giãn sau lịch trình tham quan kéo dài từ sáng sớm.

Ngày 3: Chạm vào nhịp sống địa phương

Ngày cuối cùng tại Siem Reap, chị Ly chủ động rời những điểm tham quan nổi tiếng để tìm hiểu thêm về đời sống địa phương, ẩm thực và không gian văn hóa của thành phố.

Điểm đến đầu tiên là New Market (Phsar Leu Thom Thmey). Dù mang tên “New Market”, đây là một khu chợ địa phương đã tồn tại từ lâu và có quy mô khá lớn. Không gian chợ mang đến một góc nhìn khác về Siem Reap, với nhịp sống đời thường và hoạt động mua bán của người dân bản địa.

Chợ Phsar Leu Thom Tmey

Sau khi tham quan chợ, chị Ly thử Palm Cake, một món bánh đặc trưng làm từ đường thốt nốt, rồi tiếp tục đi bộ khám phá đường phố trước khi ghé Minh by Latte Bar – quán cà phê có không gian hướng ra sông, thích hợp để nghỉ chân sau buổi sáng di chuyển.

Điểm dừng tiếp theo là Artisans Angkor, nơi du khách có thể tìm hiểu về các nghề thủ công truyền thống của Campuchia. Theo trải nghiệm của chị Ly, địa điểm này có dịch vụ hướng dẫn tại chỗ mà không thu thêm phí.

Sau đó, chị tiếp tục đi bộ khám phá khu vực trung tâm Siem Reap trước khi trở về khách sạn.

Nhân vật chia sẻ, với những du khách có nhiều thời gian hơn, Siem Reap còn nhiều điểm đến có thể kết hợp.

Một trong số đó là hồ Tonle Sap, hồ nước ngọt lớn ở Campuchia. Du khách có thể tham quan các làng nổi như Kampong Phluk và Kampong Khleang. Ngoài tuyến tham quan Small Circuit mà chị đã trải nghiệm, du khách có thể dành thêm thời gian khám phá Big Circuit của quần thể Angkor.

Nếu yêu thích trải nghiệm thủ công, du khách có thể ghé Khmer Ceramics & Fine Arts Center để tìm hiểu nghề gốm và tham gia lớp học làm gốm.

ĂN GÌ Ở SIEM REAP?

Ẩm thực là một trong những trải nghiệm chị Ly dành thời gian khám phá trong chuyến đi. Tại Robam Pub Street - Dance Show, chị thưởng thức Cambodia Amok và Khmer red curry, hai món ăn mang đậm hương vị Khmer.

Ngoài ra, chị gợi ý du khách thử Family Rice Noodle & Chives Cakes ở khu Wat Bo. Chị cũng ghé một quán ăn đông người địa phương để thưởng thức roast beef with fresh pepper và thử một quán mì nằm gần khách sạn.

Chị ly thưởng thức bữa tối tại Robam Pub Street

Bên cạnh các món ăn, nước lựu và nước dừa là hai loại đồ uống chị đặc biệt yêu thích trong những ngày ở Siem Reap, vừa dễ tìm vừa thích hợp để giải khát sau những giờ di chuyển và tham quan.

Theo tìm hiểu của chị, buổi sáng ở Siem Reap còn có món cơm rang ăn kèm gà rán, một lựa chọn khá thú vị cho bữa sáng. Tuy nhiên, vì thường thức dậy muộn, chị chưa kịp thử món này trong chuyến đi và đây cũng là một trải nghiệm còn bỏ ngỏ cho lần trở lại Siem Reap.

LƯU Ý

Theo nhân vật, Siem Reap là thành phố du lịch nên tiếng Anh được sử dụng khá phổ biến. Người dân địa phương thân thiện, dễ chịu và sẵn sàng hỗ trợ du khách khi cần.

Với trải nghiệm của mình, chị ly cho biết, tháng 9 là mùa mưa tại Siem Reap nên lượng khách du lịch không quá đông. Thời tiết khá thất thường, có lúc mưa lớn rồi nhanh chóng tạnh, vì vậy việc săn bình minh hay hoàng hôn sẽ phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Bù lại, cây cối và cảnh quan vào mùa này xanh mát hơn. Đặc biệt, khoảng ngày 21-23/9 là thời điểm có thể ngắm mặt trời mọc ở vị trí gần chính giữa các tháp của Angkor Wat. Một thời điểm khác trong năm cũng có hiện tượng tương tự là khoảng tháng 3.

Angkor Wat

Một kinh nghiệm được chị Ly đặc biệt lưu ý là nên thuê hướng dẫn viên khi tham quan quần thể Angkor. Nếu cảm thấy chi phí thuê guide riêng khá cao, du khách có thể tham khảo các tour ghép trên Klook hoặc GetYourGuide để tiết kiệm chi phí mà vẫn có người thuyết minh về lịch sử và kiến trúc của các công trình.

Với những địa điểm có tên bằng tiếng Khmer, du khách có thể chụp hoặc nhập tên địa điểm vào Google để tìm kiếm, hoặc nhờ người dân địa phương hỗ trợ. Đây là cách khá hữu ích khi di chuyển bằng tuk tuk hoặc tìm các địa điểm nằm ngoài khu trung tâm.

Vì thời gian có hạn, nữ du khách hơi tiếc nuối chưa có dịp kết hợp thêm Phnom Penh vào chuyến đi.

"Ở các điểm du lịch đều rất đông người và cảnh sát, trên đường mình đi cũng gặp nhiều người đi du lịch một mình lắm nên mọi người cứ yên tâm mà đi thôi. Khu quần thể Angkor Wat xứng đáng để đến một lần trong đời. Thực sự là cổ kính đẹp, và chưa bao giờ mình được nhìn các cây cổ thụ to như thế", nhân vật nhớ lại.