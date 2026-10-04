Lai Châu quảng bá du lịch qua hành trình chinh phục đường đá cổ Pavi

Sôi nổi trên những cung đường vùng cao Lai Châu

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức. Trong số người tham dự có khoảng 100 nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước. Sự kiện đưa người yêu thể thao đến với cảnh quan, văn hóa vùng cao, đồng thời tạo thêm cơ hội giới thiệu các điểm đến của địa phương.

Các vận động viên tham gia Giải “Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026" bắt đầu xuất phát.

Các vận động viên thi đấu ở ba cự ly 5km, 11km và 22km. Theo ban tổ chức hai cự ly 22km và 11km xuất phát lúc 6 giờ; cự ly 5km bắt đầu lúc 8 giờ. Xã Sin Suối Hồ huy động khoảng 200 vận động viên tham gia đường chạy 5km, cùng đông đảo người dân cổ vũ.

Theo thông tin Ban Tổ chức thì cự ly 5km dành cho người đang sinh sống, học tập, lao động, công tác tại Lai Châu. Cự ly 11km có các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ. Cự ly 22km tổ chức thi đấu cho nhà báo, phóng viên và các đoàn, đơn vị, cá nhân.

Ở hệ mở cự ly 22km, vận động viên được chia thành ba nhóm tuổi từ 16 đến 35, từ 36 đến 45 và từ 46 đến 60 tuổi. Cách tổ chức này mở rộng cơ hội tham gia cho cộng đồng yêu chạy địa hình, đồng thời duy trì sân chơi riêng của những người làm báo.

Đối với hệ nhà báo, mức thưởng được công bố là 20 triệu đồng cho giải nhất, 15 triệu đồng cho giải nhì, 10 triệu đồng cho giải ba và 5 triệu đồng cho giải khuyến khích, kèm quà tặng. Vận động viên hoàn thành cự ly trong thời gian quy định được nhận huy chương hoàn thành.

Khám phá giá trị của đường đá cổ Pavi

Điểm nhấn của mùa giải là đường chạy gắn với con đường đá cổ Pavi. Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, tuyến đường hình thành từ đầu thế kỷ XX, kết nối khu vực Lai Châu với Sa Pa. Nhiều đoạn được lát bằng những phiến đá lớn, xếp thủ công để thích ứng với địa hình miền núi.

Các vận động viên tham gia Giải “Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026".

Sau hơn một thế kỷ, một số đoạn vẫn giữ được kết cấu nguyên bản. Giá trị của tuyến đường vì vậy nằm ở cả dấu tích giao thông trong quá khứ và cảnh quan núi rừng bao quanh. Việc lựa chọn Pavi làm cung đường thi đấu giúp đưa những giá trị ấy đến gần hơn với người tham dự.

Được biết Giải “Bước chân trên mây” được Báo Pháp luật Việt Nam khởi xướng từ năm 2023. Qua các mùa tổ chức, chương trình góp phần giới thiệu vùng đất Tây Bắc và khuyến khích những người yêu trải nghiệm tìm đến các bản làng vùng cao.

Với mùa giải năm 2026, trải nghiệm thể thao gắn với cơ hội khám phá thiên nhiên và đời sống cộng đồng trên hành trình. Những cánh rừng, triền núi, thác nước và bản làng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho đường chạy, bên cạnh thử thách về sức bền.

Kết nối báo chí với du lịch địa phương

Trước ngày diễn ra giải, ban tổ chức đã khảo sát các điểm đến tại Lai Châu, hành trình đi qua đèo Ô Quy Hồ, bản du lịch cộng đồng Lao Chải và vườn sâm dưới tán rừng Khun Há.

Ban tổ chức muốn để các vận động viên, nhà báo tham gia giải có góc nhìn về cảnh quan, dịch vụ du lịch cộng đồng và sản phẩm bản địa. Đây cũng là dịp để người làm báo tìm hiểu thực tế, có thêm tư liệu giới thiệu địa phương tới bạn đọc qua các tác phẩm báo chí.

Sơ đồ đường chạy của các cự ly của Giải “Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026”.

Tại Sin Suối Hồ, người dân tham gia cổ vũ cùng mặc trang phục truyền thống; giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng được giới thiệu tới vận động viên, du khách. Những hoạt động bên đường chạy giúp người tham dự tiếp cận trực tiếp đời sống và sản vật vùng cao.

Từ một sự kiện thể thao, “Bước chân trên mây” mở thêm cơ hội kết nối các điểm đến và sản phẩm của Lai Châu. Khi trải nghiệm chạy địa hình đi cùng tìm hiểu văn hóa, sử dụng dịch vụ địa phương, hành trình của vận động viên có thể trở thành điểm khởi đầu cho những chuyến khám phá tiếp theo.