Hang Hung Thoòng: 'viên ngọc' ẩn mình giữa rừng nguyên sinh

Hang Hung Thoòng là một hệ thống hang động nguyên sơ và hùng vĩ nằm sâu trong vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Jungle Boss

Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ với những dãy núi đá vôi lâu đời, thảm thực vật xanh mát và hệ thống hang động ẩn sâu trong lòng núi.

Hệ thống Hung Thoòng gồm nhiều hang động, trong đó có hang Hùng, hang Tròn và hang Thung.

Mỗi hang mang những nét đặc trưng riêng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của khu vực.

Điểm nhấn của Hung Thoòng là những hồ nước trong xanh nằm giữa không gian hang động kỳ vĩ.

Mặt nước ánh lên sắc xanh ngọc, hòa quyện với những khối đá tự nhiên và thảm thực vật xung quanh, tạo nên khung cảnh thanh bình, thơ mộng.

Bên cạnh đó, hệ thống thạch nhũ với hình dáng, cấu trúc đa dạng cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho các hang động.

Qua quá trình kiến tạo địa chất kéo dài, những khối đá và nhũ đá hình thành nên không gian kỳ bí, thu hút những người yêu thích khám phá thiên nhiên.

Với cảnh quan hoang sơ, hệ thống hang động đa dạng cùng những hồ nước xanh trong, Hung Thoòng là một trong những điểm đến có tiềm năng phát triển du lịch khám phá tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Việc khai thác du lịch cần gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng nguyên sinh và gìn giữ các giá trị địa chất đặc sắc của khu vực.

Hang động này là nơi phù hợp cho những người thích khám phá, ưa mạo hiểm thử thách bởi nơi đây sở hữu những dốc núi trơn vô cùng nguy hiểm.

Hệ thống khối thạch nhũ cùng với màu ngọc xanh biếc của mặt hồ tuyệt đẹp tạo nên sự bí ẩn, hấp dẫn. Ảnh: Jungle Boss