'Sắc màu năm châu' hội tụ trong lễ hội tại Hà Nội

"Sắc màu năm châu" kết nối các nền văn hoá

"Sắc màu năm châu" quy tụ 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam trình diễn áo dài và trang phục truyền thống.

Màn trình diễn áo dài và trang phục truyền thống của Việt Nam tại Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu". Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Điểm nhấn của lễ hội là màn diễu hành với sự tham gia của hơn 1.000 người, trong đó áo dài Việt Nam hòa cùng trang phục truyền thống của nhiều quốc gia. Sắc màu trang phục, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật trình diễn tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa không gian trung tâm Thủ đô.

Đồng hành cùng các đoàn quốc tế là lực lượng Lân – Sư – Rồng, các nghệ nhân, nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống, phụ nữ Thủ đô, Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam, người mẫu và nghệ sĩ. Chương trình cũng khuyến khích các gia đình nhiều thế hệ cùng tham gia, góp phần tạo nên không gian giao lưu gần gũi giữa các cộng đồng và các nền văn hóa.

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, từ khu vực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, qua đền Bà Kiệu và kết thúc tại sân khấu chính ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Trên hành trình, nhiều tiết mục âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục được giới thiệu trực tiếp tới người dân và du khách, biến phố đi bộ thành một sân khấu văn hóa mở.

Không chỉ giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam và các quốc gia tham dự, "Sắc màu năm châu" còn tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những di sản, cộng đồng và thế hệ khác nhau. Qua đó, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thành phố Vì hòa bình, thân thiện, cởi mở và hội nhập; đồng thời lan tỏa thông điệp về văn hóa như một nhịp cầu kết nối, thúc đẩy hữu nghị, đối thoại và hợp tác giữa các dân tộc.

"Sắc màu năm châu" quy tụ 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai mang chủ đề "Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai", với sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, hướng tới tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người, thúc đẩy hiểu biết, hữu nghị và hòa bình.

Với quy mô được mở rộng, Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với sự tham gia của 20 quốc gia, không gian thời trang với 15 quốc gia gửi trang phục truyền thống cùng 19 đoàn nghệ thuật quốc tế. Từ triển lãm, điện ảnh, thời trang, ẩm thực đến âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm, Lễ hội tạo nên một không gian giao lưu đa dạng giữa các nền văn hóa.

Phát biểu tại đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai, Bí thư Trung ương Đảng Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai." Theo Phó Thủ tướng, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có những di sản riêng, nhưng khi cùng hội tụ sẽ hòa quyện, làm giàu thêm kho tàng văn minh nhân loại.

Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu" diễn ra tại không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Từ những không gian văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long đến các chương trình nghệ thuật và hoạt động đường phố, Lễ hội hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại. Đây cũng là tinh thần được thể hiện xuyên suốt Lễ hội, khi các giá trị truyền thống được giới thiệu qua những hình thức mới, tạo cơ hội để công chúng trong nước và quốc tế cùng khám phá, chia sẻ và tìm thấy những điểm tương đồng giữa các nền văn hóa.