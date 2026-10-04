Du khách mặc áo mưa ngồi xe buýt 2 tầng ngắm TP.HCM

Du khách ngồi xe buýt hai tầng ngắm TP.HCM giữa trời mưa Mưa bất chợt không cản bước du khách khám phá TP.HCM. Nhiều người chọn xe buýt hai tầng để ngắm cảnh, di chuyển giữa các điểm tham quan trong thành phố.

Josh (du khách Philippines) đặt vé trước cho chuyến xe buýt hai tầng ngắm TP.HCM về đêm. Khi xe bắt đầu di chuyển, mưa bất chợt trút xuống, buộc anh cùng nhiều du khách khác phải mặc áo mưa. Nhưng thay vì chuyển xuống tầng dưới, Josh vẫn chọn ngồi ở tầng trên để ngắm khung cảnh thành phố.

"Nhờ có mưa, tôi mới có được trải nghiệm đặc biệt như thế này", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Josh ghi lại kỷ niệm ngồi xe buýt giữa mưa ngày 19/9, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội. Video của anh nhanh chóng nhận sự quan tâm lớn vì tình huống "dở khóc dở cười".

TP.HCM có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ khoảng tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Tháng 9 và tháng 10 nằm trong giai đoạn mưa nhiều, với các cơn mưa thường xuất hiện vào chiều và tối. Những ngày gần đây, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập nước.

Du lịch TP.HCM vào mùa mưa, Josh gần như phải hủy các lịch trình ngoài trời vào buổi tối. Những điểm đến trong dự kiến phải tạm gác lại, chuyển sang các hoạt động trong nhà.

Ban ngày, anh tranh thủ ghé những điểm tham quan như đường sách Nguyễn Văn Bình và các địa điểm ở khu vực trung tâm. Khi trời chuyển mưa vào chiều tối, nam du khách thưởng thức ẩm thực, uống cà phê hoặc mua sắm.

Josh đi dạo các địa điểm ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Cũng đến TP.HCM vào mùa mưa, vợ chồng Rowena F. Sabando và Pedy B. Sabando không lạ lẫm trước những cơn mưa dông bất chợt. Tại quê nhà Philippines, họ đã quen với kiểu thời tiết này.

Tuy vậy, cặp đôi cũng phải điều chỉnh kế hoạch du lịch để tránh mưa. Buổi sáng trời nắng ráo, họ ghé Bảo tàng TP.HCM để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa địa phương. Đến chiều tối, nếu mưa nhỏ, họ vẫn dạo quanh các tuyến phố; khi thời tiết xấu hơn, hai người trở về khách sạn, thưởng thức ẩm thực.

"Chúng tôi đến đây chủ yếu để tự do khám phá nên không lên kế hoạch quá chi tiết. Nếu thời tiết thay đổi, chúng tôi sẽ điều chỉnh điểm đến cho phù hợp", Rowena chia sẻ.

Rowena và Pedy đi dạo và chụp hình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ đêm 3/10 đến ngày 13/10, TP.HCM tiếp tục có mưa dông, trong đó cần đề phòng mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh. Trong cơn dông, người dân và du khách cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Các khu vực thấp trũng, ven sông, kênh rạch hoặc có hệ thống thoát nước kém cũng có nguy cơ ngập khi mưa lớn.

Trong khi đó, những du khách như Josh hay Rowena và Pedy nằm trong những nhóm thị trường gửi khách tăng trưởng mạnh nhất tại Việt Nam. 9 tháng năm nay, Việt Nam đón 523.000 lượt khách Philippines, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ sau thị trường khách Nga (tăng 160,6%).