Động Cửa Buồng - nơi núi non kể chuyện lịch sử

Động Cửa Buồng - điểm đến mang vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên và lịch sử.

Là di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia, động Cửa Buồng nằm giữa hai dãy núi Tượng Sơn và Kỳ Sơn. Trong đó, Tượng Sơn mang dáng hình voi phục. Tương truyền, nơi đây từng là điểm dừng chân, nơi Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cắm cờ hiệu trong cuộc hành quân ra Thăng Long.

Không gian động là một quần thể gồm động Đào Nguyên, động Trình, động Người Xưa, động Cô Tiên và động Quang Trung tối linh. Mỗi hang động mang một vẻ riêng, tạo nên hành trình khám phá vừa kỳ thú giữa thiên nhiên, vừa đậm màu sắc lịch sử.

Không gian thờ tự giữa lòng hang đá.

Điểm đặc biệt của Cửa Buồng còn nằm ở những câu chuyện về cuộc hành quân thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn. Tương truyền, đêm 30 tháng Chạp năm Mậu Thân 1788, tại vùng đất Bỉm Sơn, Hoàng đế Quang Trung đã chia quân thành 5 đạo, thần tốc tiến ra Thăng Long. Chỉ trong 6 ngày, quân Tây Sơn đánh tan 29 vạn quân Thanh. Trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, Quang Trung tiến vào thành Thăng Long, trong sự hân hoan chào đón của Nhân dân Bắc Hà.

Động Cửa Buồng được công nhận là Di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia từ năm 1993.

Được công nhận là di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia từ năm 1993, động Cửa Buồng ngày càng trở thành một điểm đến đáng chú ý trong hành trình khám phá vùng đất Bỉm Sơn. Cùng với đền Sòng Sơn, đền Chín Giếng, nơi đây đang từng bước phát huy giá trị du lịch tâm linh, lịch sử và cảnh quan. Những năm gần đây, việc tôn tạo các hạng mục di tích và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đã góp phần đưa Cửa Buồng đến gần hơn với du khách.

Những khối đá tự nhiên tạo nên vẻ đẹp kỳ thú bên trong động Cửa Buồng.

Hệ thống hang động với những dấu tích thiên nhiên độc đáo.

Không gian bên trong động Cửa Buồng mang vẻ đẹp huyền bí, kích thích du khách khám phá.

Đến Cửa Buồng hôm nay, du khách không chỉ tìm về một thắng cảnh giữa núi non xứ Thanh, mà còn có dịp lần theo những dấu tích và câu chuyện lịch sử, để cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa của vùng đất từng in dấu bước chân người anh hùng áo vải Quang Trung.