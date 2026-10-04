'Bảng tin số' chi phí 0 đồng

Trong quá trình công tác, Trung úy Nguyễn Văn Thanh Toàn, Chính trị viên phó Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 luôn trăn trở tìm cách giúp bộ đội dễ tiếp thu, ghi nhớ nội dung tuyên truyền. Qua theo dõi giờ đọc báo, xem thời sự và các buổi sinh hoạt, đồng chí nhận thấy cần gắn việc cập nhật tin tức với giới thiệu hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Ý tưởng xây dựng “Bảng tin số” hình thành từ thực tế ấy.

Trung úy Nguyễn Văn Thanh Toàn soạn thảo nội dung "Bảng tin số".

Trên nền tảng phần mềm trình chiếu PowerPoint, đồng chí chủ động lựa chọn, tổng hợp, biên tập tin tức để xây dựng bảng tin, đảm bảo nhanh, đúng và sát thực tiễn. Để bảng tin sinh động, đồng chí Toàn tự học cách chụp ảnh, quay phim, biên tập video ngắn; nghiên cứu bố cục, cô đọng thông tin trên từng trang trình chiếu.

Nội dung tập trung vào hoạt động nổi bật, gương cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu và cách làm hay tại đơn vị. Đồng chí còn chọn lọc tin tức trên Báo Quân đội nhân dân và các báo, đài khác; giới thiệu kinh nghiệm của các đơn vị trong toàn quân để bộ đội tham khảo, học tập.

Kết thúc giờ xem thời sự, “Bảng tin số” được trình chiếu từ 5 đến 10 phút để toàn thể cán bộ, chiến sĩ theo dõi. Bảng tin còn được sử dụng để điểm tin trong giờ đọc báo và lồng ghép vào các hình thức sinh hoạt khác. Tùy yêu cầu từng buổi, cán bộ lựa chọn nội dung phù hợp để giới thiệu, trao đổi, định hướng nhận thức cho bộ đội.

“Bảng tin số” giúp bộ đội dễ dàng tiếp nhận, ghi nhớ thông tin qua hình ảnh sinh động, nội dung gần gũi.

Kinh nghiệm xây dựng “Bảng tin số” còn được đồng chí Toàn vận dụng vào thiết kế bài trình chiếu, góp phần nâng cao chất lượng phần thi tại các hội thi. Năm 2026, đồng chí đạt giải Nhì Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi cấp sư đoàn, giải Nhất Hội thi Tuyên truyền viên trẻ cấp sư đoàn. Cũng trong năm này, “Bảng tin số” được Sư đoàn nghiệm thu, công nhận là cải tiến trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị.

Đánh giá về cải tiến này, Thượng tá Đậu Văn Thuyên, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 cho rằng, đây là cách làm thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị cấp đại đội, góp phần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ chính trị. “Bảng tin số” đồng thời là kênh biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Chính ủy Trung đoàn cho biết, để nhân rộng và phát huy hiệu quả cải tiến, đơn vị sẽ chú trọng bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp, biên tập thông tin cho cán bộ; bảo đảm nội dung mỗi bản tin ngắn gọn, chính xác, sát nhiệm vụ và nhu cầu tiếp nhận của bộ đội.