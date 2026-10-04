Lửa thật, mồ hôi thật: trăm người diễn tập chữa cháy, cứu người trong ngõ hẹp ngoại thành

Để chuẩn bị ứng phó với những tình huống khốc liệt nhất, 152 đội viên thuộc 19 Đội dân phòng trên địa bàn xã Quảng Bị (Hà Nội) đã được triệu tập. Họ là những nông dân, thợ xây, tiểu thương, trưởng thôn... nhưng khi có tiếng kẻng báo cháy, họ chính là tuyến phòng thủ đầu tiên bảo vệ sinh mạng xóm giềng.

Mọi thủ tục khai mạc được rút gọn tối đa, nhường chỗ cho thao trường đầy khói, lửa và sức nóng thực sự. Lãnh đạo UBND và Công an xã Quảng Bị dự hội thi

Phần thi lý thuyết diễn ra ngay sát vạch xuất phát. Ba thành viên chụm đầu giải quyết 10 câu hỏi trắc nghiệm sinh tử về an toàn điện, báo cháy và tổ chức thoát nạn trong đúng 5 phút.

Sự căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Bất kỳ một đáp án sai hoặc để trống nào cũng sẽ bị phạt, cộng thêm 5 giây vào thành tích thực hành chung của cả đội. Không có chỗ cho sự sai số.

Phần quan trọng nhất là thực hành phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với nhiều lực lượng ở khu dân cư

Trong tình huống giả định, cán bộ y tế túc trực sẵn sàng. Ngay khi nạn nhân ngạt khói được đưa khỏi vùng nguy hiểm, cáng cứu thương lập tức được huy động. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa dân phòng và y tế giúp rút ngắn tối đa thời gian vàng cấp cứu.

Cứu người đi đôi với cứu tài sản. Hàng hóa bốc cháy dở được nhanh chóng di dời, cô lập nguồn nhiệt để chống cháy lan sang các nhà liền kề. Tất cả thao tác diễn ra hoàn toàn bằng sức người trong tiếng hô hoán chỉ huy.

Sức nóng hầm hập từ đám cháy phả thẳng vào mặt. Dù ngọn lửa cuộn lên cao quá đầu người, cán bộ Công an cùng lực lượng dân phòng vẫn không lùi bước, băng qua màn khói để đưa người mắc kẹt ra ngoà

Nhịp độ được đẩy lên đỉnh điểm khi lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp (Đội khu vực 28) có mặt. Vì xe cứu hỏa không thể vào sâu, chiến sĩ mặc đồ tráng nhôm cách nhiệt phải ôm cuộn vòi ròng nặng trĩu, chạy thục mạng hàng trăm mét để tiếp cận gốc lửa.

Vòi ròng vươn tới hiện trường. Hàng khối nước áp lực cao xé toạc màn khói, khống chế hoàn toàn đám cháy ở không gian hẹp. Lửa tắt, nhưng hơi nóng vẫn phả hầm hập qua từng lớp áo bảo hộ.

Phần thi tài các kỹ năng của các đội PCCC cơ sở cũng rất sôi nổi. Tiếng còi khai cuộc vang lên. Các đội viên xách bình bọt lao đi như mũi tên. Gánh nặng trên tay không chỉ là chiếc bình chữa cháy xách tay, mà là áp lực thời gian tính bằng tích tắc.

Kỹ năng vận hành phương tiện chữa cháy bộc lộ rõ nhất qua nhịp thở gấp gáp, mồ hôi túa ra và ánh mắt hướng thẳng về điểm bùng phát nhiệt.

Đôi giày vải bám chặt xuống nền cỏ. Những cánh tay gân guốc siết chặt lấy nhau để cõng "nạn nhân" lao qua vạch băng đỏ an toàn một cách nhanh nhất.

Nụ cười lấm lem khói bụi của các đội viên dân phòng khi nhận cờ lưu niệm sau lượt trận "thử lửa" đầy khốc liệt.

Hội thi khép lại với các giải Nhất, Nhì, Ba được trao cho những tập thể xuất sắc nhất. Giọt mồ hôi đổ trên thao trường hôm nay chắc chắn sẽ giữ lại sự bình yên, máu và nước mắt cho người dân ngày mai.