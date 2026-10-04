Một ngày 'chạm xanh' ở Suối Chí, Quảng Ngãi

Một góc bình yên tại Suối Chí

Hòa mình vào dòng suối

Ẩn mình dưới những tán rừng xanh, Khu du lịch sinh thái Suối Chí mang đến cảm giác thư thái ngay từ khi du khách đặt chân đến. Không gian trong lành, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng gió rừng tạo nên một khoảng lặng khác biệt, giúp du khách tạm rời xa nhịp sống tất bật thường ngày.

Điểm hấp dẫn nhất của Suối Chí là dòng nước mát trong chảy len qua núi rừng. Từ những đoạn suối tự nhiên, đơn vị quản lý khéo léo bố trí thành các khu vực hồ bơi, tạo không gian vui chơi, thư giãn phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Dưới những tán cây xanh, từng nhóm du khách có thể chọn cho mình một góc riêng để ngâm mình trong làn nước mát, nghỉ ngơi bên bờ suối hoặc cùng người thân khám phá cảnh sắc thiên nhiên. Những hồ nước tự nhiên đặc biệt thu hút trẻ nhỏ bởi vừa được vui chơi dưới nước, vừa có cơ hội trải nghiệm một không gian gần gũi với núi rừng.

Em Ngọc Hằng, xã Đông Sơn hào hứng chia sẻ: “Con rất vui khi được đến đây, nước mát, không khí trong lành, cầu trượt rất đã. Món ăn cũng rất ngon nữa”.

Cầu treo là một trong những điểm check-in được du khách yêu thích

Không chỉ có dòng suối trong xanh, dọc Suối Chí còn có nhiều thác nước lớn, nhỏ. Trong đó, thác Giê cao hơn 20m tạo nên một điểm nhấn giữa không gian xanh. Dòng nước từ trên cao đổ xuống những hồ nước rộng bên dưới, tạo thành khu vực vui chơi tự nhiên cho du khách.

Anh Minh Kha, du khách đến từ tỉnh Gia Lai cho biết, chuyến đi đến Suối Chí mang lại cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

“Về một vùng sinh thái như vầy rất là thích, có cảnh quan, môi trường rất đẹp. Gia đình tôi về đây được tắm suối, được nhìn thấy cảnh hoang sơ, hùng vĩ. Khung cảnh rất đẹp, mát mẻ, khu du lịch vẫn giữ được nét tự nhiên. Suối sạch, trong mát nên rất thích và hứa hẹn sẽ trở lại lần sau”, anh Kha chia sẻ.

Những góc nghỉ bên suối giúp du khách tận hưởng trọn vẹn không khí thiên nhiên

Đa dạng trải nghiệm giữa thiên nhiên

Bên cạnh trải nghiệm với núi rừng, Suối Chí còn tạo thêm sức hút bằng hệ thống vườn cây ăn trái. Tùy từng mùa, du khách có thể tham quan và thưởng thức các loại trái cây được trồng tại khu du lịch như mít Thái, vú sữa Hoàng Kim, dâu, ổi...

Việc đưa vườn cây vào hành trình tham quan giúp du khách có thêm một trải nghiệm gần gũi với nông nghiệp, đồng thời tạo nên nét riêng cho điểm đến sinh thái này.

Vườn cây ăn trái mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên cho du khách

Ông Nguyễn Hữu Hoa, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Suối Chí cho biết, du khách đến đây được thưởng thức trái cây miễn phí tại vườn. Tùy theo mùa, khu vườn có những loại trái cây khác nhau như ổi, dâu, mít và một số loại cây ăn quả khác.

Theo ông Hoa, đơn vị cũng đang đầu tư thêm các sản phẩm, dịch vụ gắn với điều kiện tự nhiên của khu vực. Trong đó, cá tầm được nuôi tại Suối Chí nhờ nguồn nước mát, lạnh, phù hợp với đặc tính của loài cá này và trở thành một trong những món ăn đặc sản phục vụ du khách.

“Đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng thêm một số sản phẩm để mỗi ngày một đa dạng hơn, phục vụ du khách”, ông Hoa cho biết.

Du khách trải nghiệm các hoạt động vui chơi, khám phá thiên nhiên tại Suối Chí

Ẩm thực cũng là một phần trong trải nghiệm tại Suối Chí. Các món ăn chế biến từ gà, cá tầm kết hợp với nông sản địa phương tạo nên những bữa ăn đậm chất vùng quê giữa không gian núi rừng.

Du khách còn có thể tìm hiểu hoạt động nuôi ong, thưởng thức mật ong và các sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu tại chỗ. Mật ong được sử dụng để ngâm rượu sim rừng, chế biến si rô dâu… góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm ẩm thực và khám phá sản vật địa phương.

Suối Chí có nhiều điểm vui chơi, check-in như cối xay gió, cầu treo, khu nghỉ bên suối, cùng các trải nghiệm tắm suối, thưởng thức ẩm thực và khám phá vườn cây. Được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, Suối Chí đang từng bước phát triển sản phẩm du lịch sinh thái gắn với cảnh quan, sản vật và văn hóa địa phương.