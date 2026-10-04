Cuộc thi 'Hương sắc xứ trà' tìm kiếm những góc nhìn mới về chè Thái Nguyên

Video quảng bá đặc sản chè Thái Nguyên. Nguồn: chethainguyen.gov.vn

Cuộc thi ảnh và video clip “Hương sắc xứ trà” do Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Thông tin tỉnh tổ chức, được phát động từ ngày 28/8/2026.

Thông qua ảnh và video, cuộc thi hướng tới giới thiệu hình ảnh cây chè, vùng chè, người làm chè cùng những nét văn hóa, sinh hoạt và cảnh quan gắn với chè Thái Nguyên; đồng thời tạo thêm sản phẩm truyền thông phục vụ quảng bá hình ảnh địa phương.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm ảnh và 1 video clip. Tác phẩm phải được chụp hoặc quay tại Thái Nguyên, phản ánh trung thực con người, cảnh quan và đời sống địa phương. Ban tổ chức quy định không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra tác phẩm dự thi.

Nội dung có thể khai thác nhiều lát cắt của vùng chè như quá trình trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến; hình ảnh người lao động trên các nương chè; văn hóa uống trà; không gian làng nghề; du lịch cộng đồng; hoạt động của thanh niên gắn với cây chè, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ và phát triển sản phẩm từ chè.

Thời hạn nhận tác phẩm kéo dài đến hết ngày 09/10/2026.

Bình chọn trực tuyến kết hợp chấm chuyên môn

Sau thời gian tiếp nhận, các tác phẩm đủ điều kiện được đăng tải trên nền tảng TNGOP để bình chọn trực tuyến.

Thời gian bình chọn kéo dài đến 17h ngày 15/10/2026. Kết quả bình chọn chiếm 30% tổng số điểm của tác phẩm.

Theo cách tính được công bố, mỗi lượt thích hoặc biểu cảm được tính 3 điểm; mỗi lượt bình luận hoặc chia sẻ được tính 1 điểm. Việc kết hợp bình chọn trực tuyến với đánh giá của hội đồng chuyên môn nhằm vừa mở rộng tương tác cộng đồng, vừa bảo đảm chất lượng nội dung của tác phẩm.

Vòng chung khảo dự kiến diễn ra từ 16–25/10/2026. Thời gian tiếp nhận và giải quyết khiếu nại từ 26–30/10/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11/2026.

Cơ cấu giải được xây dựng cho cả hai loại hình ảnh và video clip, cùng các giải dành cho tập thể và tác phẩm có mức độ tương tác nổi bật.

Thu hái chè, thời gian trải nghiệm lý thú của du khách người nước ngoài. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Thêm một kênh quảng bá vùng chè

Không chỉ dừng ở một cuộc thi sáng tác, “Hương sắc xứ trà” còn tạo nguồn tư liệu hình ảnh về các vùng chè và đời sống của người dân Thái Nguyên.

Những khuôn hình về nương chè, bàn tay người hái chè, công đoạn sao chè, không gian thưởng trà hay sự thay đổi của các vùng sản xuất khi công nghệ được đưa vào canh tác đều có thể trở thành những lát cắt trực quan về một sản phẩm đã gắn với tên tuổi Thái Nguyên từ nhiều năm nay.

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian Thái Nguyên chuẩn bị cho Festival Trà Thái Nguyên 2026. Các tác phẩm được lựa chọn sẽ góp thêm nguồn hình ảnh, video phục vụ giới thiệu vùng chè, văn hóa trà và con người Thái Nguyên trong dịp này.

Qua những góc nhìn khác nhau của người dự thi, hình ảnh chè Thái Nguyên được thể hiện từ chính đời sống thường ngày: Những nương chè, công việc thu hái, chế biến, không gian thưởng trà và những con người gắn bó với cây chè.