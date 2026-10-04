Việt Nam – Hàn Quốc qua những trang sách

Gian hàng trưng bày sách của Thư viện tỉnh An Giang

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực của Việt Nam và Hàn Quốc được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách. Các gian hàng giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực hai nước mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm phù hợp với các lứa tuổi.

Đặc biệt, Thư viện tỉnh An Giang tổ chức trưng bày, triển lãm sách và các hoạt động trải nghiệm, giao lưu với chủ đề “Việt Nam – Hàn Quốc qua trang sách”. Không gian trưng bày giới thiệu các ấn phẩm, hình ảnh và tư liệu về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người, văn học, nghệ thuật, du lịch và đời sống của hai quốc gia.

Người dân và du khách đến tìm hiểu sách tại gian hàng của Thư viện tỉnh An Giang

Các mô hình sách nghệ thuật cùng những sản phẩm, bài dự thi đạt giải được giới thiệu, tạo nên không gian trực quan, sinh động, góp phần thu hút bạn đọc, học sinh, sinh viên, người dân và du khách đến tham quan.

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm là “Góc tình bạn Việt Nam – Hàn Quốc”, nơi người tham gia được tự tay thiết kế bưu thiếp, viết lời chúc và thông điệp về tình bạn, tình hữu nghị bằng tiếng Việt, tiếng Hàn hoặc song ngữ. Những tấm bưu thiếp nhiều màu sắc trở thành những nhịp cầu kết nối văn hóa, tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, hoạt động “Cùng chung một nhịp – Kết nối Việt Nam – Hàn Quốc” cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực. Mỗi người tham gia đóng góp một mảnh ghép, một thông điệp để cùng tạo nên “Bức tranh kết nối Việt Nam – Hàn Quốc”, thể hiện tinh thần giao lưu, đoàn kết và hữu nghị.

Nhiều bạn trẻ được thể hiện hội họa trên nón lá Việt Nam

Cùng với các hoạt động của Thư viện tỉnh, chương trình còn có không gian giới thiệu văn hóa Chăm An Giang, trải nghiệm check-in cùng di sản, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian diễn xướng văn hóa An Giang. Phía Hàn Quốc giới thiệu nhiều hoạt động trải nghiệm về văn hóa, du lịch, ẩm thực và nội dung sáng tạo.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia biểu diễn của Đội Taekwondo quốc gia thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc, nhóm nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc theo phong cách đương đại (Fusion Gukak), cùng các nghệ sĩ tỉnh An Giang, ca sĩ Đỗ Nam Sơn và ca sĩ Isaac.

Rất đông trẻ em đến tham gia các hoạt động tại gian hàng Thư viện tỉnh An Giang

Thông qua hoạt động trưng bày sách và trải nghiệm, Thư viện tỉnh An Giang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam và Hàn Quốc; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.