Vợ chồng ông Phan Giáo (bên phải) trò chuyện với cán bộ phường và tổ dân phố Hương Sơn.

“Việc chung của xóm giềng cũng là việc nhà mình”

Tuyến đường Dương Sơn vốn là trục giao thông huyết mạch phục vụ sinh hoạt, giao thương của người dân trong vùng. Tuy nhiên, mặt đường cũ nhỏ hẹp, xuống cấp và thiếu ánh sáng vào ban đêm, gây nhiều trở ngại cho việc đi lại, nhất là với các em học sinh vào mùa mưa gió. Khi chủ trương mở rộng tuyến đường được đưa ra, bài toán khó nhất với chính quyền và mặt trận cơ sở là làm sao giải phóng mặt bằng nhanh gọn khi kinh phí đền bù hạn hẹp, trong khi từng tấc đất đều là tài sản gắn bó cả đời của bà con.

Nút thắt ấy đã được tháo gỡ từ chính sự đồng lòng của 12 hộ giáo dân TDP Hương Sơn. Dù phần đất hiến nằm bên địa bàn tổ dân phố Hương Sơn, nhưng với suy nghĩ “việc chung của xóm giềng cũng là việc nhà mình”, cả 12 hộ đều vui vẻ ký đơn tự nguyện bàn giao mặt bằng, hiến gần 830m² đất. Tiêu biểu như hộ ông Trần Cung hiến gần 300m², ông Hoàng Công Nguyên gần 100m², nhiều hộ khác cũng sẵn sàng góp từ 10 đến 100m².

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Chi bộ TDP Hương Sơn (bên trái) phấn khởi nói: “Mở rộng đường Dương Sơn là mong mỏi bao lâu nay của bà con Hương Sơn..."

Nhắc đến phong trào này, bà con trong vùng đều trân trọng gia đình ông Phan Văn Trường và người bố là ông Phan Văn Qua khi tự nguyện hiến gần 50m² đất. Nhìn những mảnh đất được hiến nhường chỗ cho mặt đường trải nhựa phẳng phiu, hệ thống đèn đường vươn cao, ông Trường bộc bạch mộc mạc: “Đất đai cha ông để lại ai cũng quý. Nhưng nghĩ cảnh bà con, nhất là mấy cháu nhỏ đi học qua đây cứ phải nép sát lề đường, trời tối mịt mù, mùa mưa thì lầy lội, tôi bàn với bố nhường một chút cho cái chung được rộng ra. Giờ đường sá khang trang, điện sáng trưng từ đầu ngõ đến cuối xóm, xe cộ vào tận nơi, nhìn tụi nhỏ đạp xe đi học an toàn là gia đình thấy vui rồi. Là người Công giáo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, làm được việc có ích cho bà con là điều tôi luôn tâm niệm”.

Cùng suy nghĩ đó, gia đình ông Phan Giao cũng không ngần ngại hiến gần 50m² đất. Ông Phan Giao chia sẻ: “Lúc mới nghe chủ trương, thú thật gia đình cũng đắn đo. Nhưng được cán bộ mặt trận phường và tổ dân phố đến tận nhà giải thích cặn kẽ về quy hoạch, từ việc mở rộng lòng đường đến lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, mọi băn khoăn đều thông suốt. Thấy việc làm hoàn toàn vì dân, minh bạch nên gia đình đồng thuận ngay”.

Còn với ông Phan Thi, việc hiến hơn 100m² đất còn là cách để làm gương cho con cháu: “Mình đi trước thì bà con xung quanh mới tin và làm theo. Tuyến đường Dương Sơn hoàn thành rộng rãi, sáng sủa không chỉ giúp việc giao thương thuận lợi mà còn làm đổi thay diện mạo cả vùng quê Kim Trà. Góp một phần nhỏ cho quê hương khang trang hơn, tôi thấy rất phấn khởi”.

Sức mạnh từ sự “gần dân, sát dân”

Con đường hôm nay được mở rộng khang trang, sạch đẹp, thuận tiện cho người dân đi lại.

Để có được sự đồng thuận trọn vẹn từ 12 hộ giáo dân Dương Sơn, không thể thiếu vai trò cầu nối bền bỉ của hệ thống mặt trận, chính quyền cơ sở cùng sự đồng hành của Cha Quản xứ. Bám sát tinh thần lấy dân làm gốc, lấy sự tự nguyện làm nền tảng của Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, cán bộ mặt trận phường Kim Trà đã chọn cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiên trì lắng nghe và giải đáp từng vướng mắc của người dân.

Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Giáo xứ Dương Sơn chia sẻ, được sự tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền phường cùng với sự vận động của linh mục quản xứ, tất cả 12 hộ dân là người công giáo đã tự nguyện hiến đất mở đường mà không đòi hỏi một thứ gì. Từ con đường đất lầy lội mùa mưa, bụi bặm mùa nắng, đến nay con đường rất khang trang, điện sáng về đêm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong vùng.

Bà Phạm Thị Ngọc Huế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà cho biết: “Ngay khi có chủ trương mở rộng đường Dương Sơn, Mặt trận phường đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức họp dân, công khai toàn bộ bản vẽ quy hoạch, phương án kỹ thuật để bà con được biết, được bàn và trực tiếp giám sát. Chúng tôi xác định không làm theo kiểu áp đặt hay chạy theo thành tích, mà phải đặt lợi ích thiết thực của người dân lên trước. Nhờ phát huy tốt tiếng nói của người có uy tín trong đồng bào Công giáo và sự gương mẫu của gia đình các ông Trần Cung, Hoàng Công Nguyên, Phan Thi, phong trào đã lan tỏa rất nhanh. Cả 12 hộ đều tự nguyện hiến đất mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì”.

Có được tuyến đường đẹp như hôm nay là nhờ sự ủng hộ và đồng thuận cao của người dân giáo xứ Dương Sơn.

Sự sẻ chia của các hộ giáo dân Dương Sơn đã mang lại niềm vui lớn cho bà con TDP Hương Sơn - nơi tuyến đường đi qua. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Chi bộ TDP Hương Sơn phấn khởi nói: “Mở rộng đường Dương Sơn là mong mỏi bao lâu nay của bà con Hương Sơn. Nghĩa cử của 12 hộ giáo dân Dương Sơn không chỉ gỡ nút thắt lớn nhất về mặt bằng, giúp công trình sớm hoàn thành với mặt đường rộng, điện chiếu sáng đồng bộ, mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm giữa hai tổ dân phố. Bà con đi làm về muộn hay các cháu học sinh đi học thêm buổi tối nay đã yên tâm hơn”.

Câu chuyện hiến đất mở đường ở phường Kim Trà là một lát cắt đẹp trong bức tranh chung của thành phố Huế. Chỉ trong giai đoạn 2025 - 2026, người dân toàn thành phố đã tự nguyện hiến gần 140.000m² đất, mở rộng hơn 93km đường giao thông với tổng giá trị ước tính trên 162 tỷ đồng.

Các giáo dân chia sẻ chuyện hiến đất mở đường