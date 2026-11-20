Thông tin chương trình được giới thiệu trên Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, với sự dẫn dắt của MC Mỹ Vân, MC Danh Tùng, chương trình giới thiệu 15 tiết mục mang sắc thái văn hóa đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam. Từ dân ca quan họ, chèo, xẩm, chầu văn đến dân ca Nghệ Tĩnh, âm nhạc truyền thống phương Nam và những sáng tác đương đại, chương trình phác họa bức tranh âm nhạc Việt Nam phong phú về chất liệu, hình thức diễn xướng và phong cách biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền” tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Với thông điệp “Tôn vinh bản sắc - Tiếp nối di sản - Bồi đắp sức mạnh Việt Nam”, chương trình hướng tới việc giới thiệu những giá trị nghệ thuật được gìn giữ qua nhiều thế hệ, ghi nhận vai trò của nghệ sĩ trong thực hành, trao truyền di sản, đồng thời góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Được tổ chức đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, “Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền” lựa chọn âm nhạc làm phương tiện kết nối những sắc thái văn hóa vùng miền, qua đó làm nổi bật sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

NSND Tấn Giao bày tỏ: “Với tôi, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn là dịp nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Khi được may mắn tham gia trình diễn vào đúng ngày này, tôi cảm thấy mình không đơn thuần đang biểu diễn phục vụ khán giả, mà còn đang góp một mảnh ghép nhỏ vào hành trình lan tỏa truyền thống văn hóa đến với công chúng”.

Bức tranh âm nhạc Việt Nam ba miền hội tụ

Điểm nhấn trong chương trình là sự hiện diện của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đến từ những vùng văn hóa với lịch sử hình thành, môi trường thực hành và phong cách biểu đạt riêng. Các tiết mục được sắp xếp đan xen, tạo nên sự chuyển tiếp giữa những chất liệu âm nhạc, đồng thời mở ra những liên hệ giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.

Nghệ sĩ Thúy Hằng cùng vũ đoàn trình diễn “Ăn ở trong rừng”, hứa hẹn góp phần làm phong phú không gian nghệ thuật dân gian Bắc Bộ.

Không gian văn hóa Bắc Bộ hiện diện qua những làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh, mở đầu bằng Khách đến chơi nhà do tốp ca Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh thể hiện; Ngồi tựa mạn thuyền với sự tham gia của nghệ sĩ Sanchita Kulkarni; Ăn ở trong rừng do nghệ sĩ Thúy Hằng cùng vũ đoàn trình diễn; Bèo dạt mây trôi với phần lời tiếng Việt và tiếng Anh do ca sĩ Kyo York thể hiện và Sở cầu như ý qua giọng hát của NSND Thúy Hường.

Cùng với quan họ, những sắc thái nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ được giới thiệu qua Xẩm Hà thành, do Trần Việt Ngữ sưu tầm, Thanh Ngoan biên soạn và lồng điệu, qua phần trình diễn của NSND Thanh Ngoan; Cô Bé Đông Cuông, tiết mục chầu văn do nghệ sĩ Thu Trang và NSƯT Việt Thắng thể hiện; Đò đưa, tiết mục chèo do NSƯT Việt Thắng và NSƯT Quốc Phòng biểu diễn; cùng Duyên phận phải chiều, một tiết mục chèo cổ qua phần trình diễn của NSND Thu Huyền.

Trước thềm diễn ra chương trình, NSND Thúy Hường chia sẻ: “Đến với chương trình Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền, tôi chọn Sở cầu như ý, một làn điệu cổ của dân ca Quan họ Bắc Ninh, được hát trong các lễ hội, những cuộc hát đối đáp. Trong làn điệu này, câu "Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm" nói về những nguyện ước, mong muốn đã trở thành sự thật. Câu "Nguyện trăm năm duyên bén sắt cầm" cũng có cả nghĩa đen và nghĩa bóng, gửi gắm mong ước mọi điều được như ý.

Với ý nghĩa ấy, tôi thấy đây là lựa chọn phù hợp để góp tiếng hát quan họ vào cuộc hội tụ nghệ thuật của ba miền. Với tôi, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày hội chung của cả cộng đồng. Năm nay, điều khiến tôi háo hức là các tỉnh, thành phố đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, để công chúng có thể đến thưởng thức tại nhiều địa điểm. Đặc biệt, nghệ thuật truyền thống được tôn vinh qua nhiều chương trình biểu diễn trong dịp này. Gắn bó với quan họ, tôi cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi mình cũng được góp tiếng hát vào ngày hội văn hóa của non sông”.

NSND Thanh Ngoan trình diễn “Xẩm Hà thành”, giới thiệu nét đặc sắc của nghệ thuật hát xẩm trong không gian văn hóa Bắc Bộ.

Từ không gian văn hóa Kinh Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, chương trình mở rộng sang những sắc thái âm nhạc miền Trung với Âm sắc Hương Bình, tiết mục chầu văn lời cổ do NSND Kiều Oanh thể hiện, và Sông Lam tình mẹ, tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh qua phần trình diễn của NSND Hồng Lựu và nghệ sĩ Quỳnh Như.

Mang âm hưởng văn hóa Huế, Âm sắc Hương Bình gợi lên cảnh sắc, di sản và vẻ đẹp của vùng đất cố đô. Trong khi đó, Sông Lam tình mẹ đưa khán giả đến với những giai điệu dân ca xứ Nghệ, gắn với tình cảm gia đình và quê hương. Hai tiết mục góp thêm những sắc thái riêng cho phần giới thiệu âm nhạc miền Trung, cho thấy sự đa dạng về làn điệu, tiết tấu và cách biểu đạt trong đời sống nghệ thuật truyền thống.

Sắc thái nghệ thuật phương Nam được giới thiệu qua Văn hóa Việt Nam - Bản sắc Việt Nam, theo thể điệu Xuân Tình, Lưu Thủy Trường, với phần lời của Phạm Văn Đằng, do NSND Tấn Giao thể hiện. Tiết mục góp thêm chất liệu âm nhạc truyền thống Nam Bộ, mở rộng hành trình giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống nghệ thuật ba miền.

NSND Thu Huyền mang đến tiết mục chèo cổ “Duyên phận phải chiều”, góp phần giới thiệu giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Bên cạnh các loại hình dân gian, chương trình dành không gian cho những sáng tác đương đại mang cảm hứng từ văn hóa dân tộc. Nhóm Dòng Thời Gian trình diễn Mái đình làng biển của nhạc sĩ Nguyễn Cường và Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. NSƯT Mai Lý giới thiệu Nắng đã mềm chưa, Thắm sắc muôn màu, sáng tác của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh.

Sự hiện diện của các tác phẩm đương đại bổ sung những phong cách biểu diễn khác nhau, tạo sự kết nối giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc hôm nay. Những tác phẩm này cùng các làn điệu dân gian góp phần thể hiện diện mạo phong phú của đời sống âm nhạc Việt Nam, nơi các giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục hiện diện trong hoạt động sáng tạo, biểu diễn.

Nhìn từ tổng thể, 15 tiết mục mang đến những sắc thái riêng của các vùng văn hóa. Quan họ gắn với lối hát giao duyên và những quy tắc ứng xử đặc trưng của vùng Kinh Bắc. Chèo kết hợp âm nhạc, diễn xuất và ngôn ngữ sân khấu mang tính ước lệ, phản ánh nhiều khía cạnh đời sống tinh thần của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Xẩm có cách kể chuyện, truyền tải tâm trạng và phản ánh sinh hoạt xã hội bằng lời ca, giai điệu và nhịp phách.

Nghệ sĩ Thu Trang và NSƯT Việt Thắng sẽ thể hiện tiết mục chầu văn “Cô Bé Đông Cuông”, giới thiệu loại hình diễn xướng gắn với tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Chầu văn gắn với thực hành tín ngưỡng dân gian, có hệ thống làn điệu và phương thức diễn xướng đặc trưng. Dân ca Nghệ Tĩnh mang dấu ấn ngôn ngữ, phong tục và đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ. Âm nhạc truyền thống Huế và phương Nam góp thêm những phong cách biểu đạt riêng, được hình thành và phát triển trong những điều kiện lịch sử, văn hóa khác nhau.

Sự khác biệt về làn điệu, cách hát và hình thức diễn xướng cho thấy tính phong phú của đời sống âm nhạc dân tộc. Mỗi vùng văn hóa lưu giữ những giá trị nghệ thuật gắn với môi trường sinh hoạt và đời sống cộng đồng. Khi được giới thiệu trong cùng một chương trình, các loại hình nghệ thuật tạo điều kiện để công chúng nhận diện nét đặc trưng của từng vùng miền, đồng thời cảm nhận những mối liên hệ trong tổng thể văn hóa Việt Nam.

Từ những lời ca giao duyên đến các hình thức diễn xướng gắn với tín ngưỡng, từ âm nhạc dân gian đến sáng tác đương đại, chương trình giới thiệu một phần di sản âm nhạc đã được các thế hệ gìn giữ, thực hành và trao truyền. Qua đó, “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” hướng tới một không gian nghệ thuật chung, nơi những sắc thái văn hóa khác nhau cùng góp mặt, thể hiện sự phong phú và gắn kết của văn hóa dân tộc.

Tiếp nối di sản từ những thế hệ nghệ sĩ

“Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi đã có quá trình hoạt động lâu năm trong các loại hình nghệ thuật truyền thống đến các gương mặt trẻ, nhóm nhạc đương đại và nghệ sĩ quốc tế.

NSND Thúy Hường thể hiện làn điệu quan họ cổ “Sở cầu như ý”, gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp qua lời ca giao duyên.

NSND Thúy Hường, Thanh Ngoan, Thu Huyền, Hồng Lựu, Kiều Oanh, Tấn Giao cùng nhiều nghệ sĩ khác đã có quá trình gắn bó với những lĩnh vực nghệ thuật riêng. Kinh nghiệm biểu diễn, kỹ thuật thanh nhạc và tri thức thực hành được tích lũy qua nhiều năm là những yếu tố quan trọng trong việc gìn giữ phong cách và đặc trưng nghệ thuật của từng thể loại.

NSND Hồng Lựu chia sẻ: “Chọn tổ khúc Sông Lam tình mẹ để biểu diễn, tôi mong dân ca Nghệ Tĩnh có thể đến gần hơn với khán giả ngoài tỉnh và người dân khắp cả nước. Qua những làn điệu quê tôi được giới thiệu trong chương trình, tôi hi vọng người nghe có thêm dịp làm quen, thêm yêu thích, rồi có thể học và hát được những câu dân ca ấy”.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau tạo thêm những cách thể hiện và khả năng tiếp cận công chúng. Đáng chú ý, nghệ sĩ Sanchita Kulkarni tham gia biểu diễn Ngồi tựa mạn thuyền, ca sĩ Kyo York thể hiện Bèo dạt mây trôi với phần lời tiếng Anh do chính mình thực hiện như là một gợi mở về khả năng giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam trong môi trường giao lưu văn hóa quốc tế.

Trong đời sống nghệ thuật hiện nay, việc bảo tồn di sản gắn liền với yêu cầu duy trì hoạt động thực hành, biểu diễn và truyền dạy. Những chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều loại hình truyền thống có thể tạo thêm cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận những giá trị đã được hình thành và phát triển trong các cộng đồng văn hóa.

NSND Kiều Oanh thể hiện tiết mục “Âm sắc Hương Bình”, đưa khán giả đến với những sắc thái nghệ thuật mang âm hưởng văn hóa Huế.

Ca sĩ Kyo York thể hiện “Bèo dạt mây trôi” bằng lời Việt và tiếng Anh, mở rộng khả năng tiếp cận dân ca Quan họ Bắc Ninh với công chúng quốc tế.

Cùng với việc mở rộng khả năng tiếp cận, quá trình đưa nghệ thuật truyền thống lên sân khấu hiện đại đặt ra yêu cầu tôn trọng những đặc điểm vốn có của từng thể loại. Việc lựa chọn tác phẩm, tổ chức biểu diễn và vận dụng các phương thức dàn dựng mới cần dựa trên sự hiểu biết về nguồn gốc, giá trị nghệ thuật và môi trường thực hành di sản.

Theo nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức: “Trong điều kiện đời sống văn hóa đang thay đổi, nhu cầu thưởng thức của công chúng ngày càng đa dạng, nghệ thuật dân tộc cần được giới thiệu bằng những phương thức phù hợp. Các chương trình biểu diễn, hoạt động truyền thông, giáo dục và giao lưu nghệ thuật có thể tạo thêm cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu và tiếp cận những giá trị di sản”.

Từ góc nhìn đó, “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” hướng tới việc tăng cường sự kết nối giữa nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật và công chúng, góp phần đưa những giá trị âm nhạc truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa, phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập.