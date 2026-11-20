Ngày 20/11, ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế ký thông báo số 517 về việc treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Văn Hoá Việt Nam.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ gia đình tại TP Huế thực hiện treo cờ Tổ quốc từ 20/11 đến 24/11 nhân Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành phố yêu cầu các đơn vị kiểm tra, thay thế cờ bị bạc màu, rách hoặc hư hỏng trước khi treo; treo cờ đúng quy cách, tại vị trí trang trọng.

Lãnh đạo UBND TP Huế giao UBND các xã, phường, chỉ đạo các tổ dân phố, thôn, ban quản trị các khu chung cư thông báo, vận động 100% hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương thực hiện treo cờ Tổ quốc đúng thời hạn.

Đồng thời, các địa phương hướng dẫn và sử dụng thống nhất bộ nhận diện Ngày Văn hoá Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong trang trí, khánh tiết, cổ động trực quan và truyền thống.

Cờ Tổ quốc tung bay trên Kỳ đài Huế. (Ảnh: Đình Hoàng)

Các địa phương, đơn vị tổ chức tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường, ngõ phố và thu dọn cờ dây đã cũ, bạc màu trên các tuyến phố. Đồng thời, các đơn vị vận động hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè và phối hợp gỡ bỏ tờ rơi, quảng cáo dán trái quy định.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, từ 22 đến 24/11, TP Huế tổ chức chiếu phim miễn phí phục vụ người dân và du khách. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam, do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trên phạm vi cả nước.

Tại Huế, 8 tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong 3 ngày (22-24/11), với nội dung và thể loại đa dạng. Trong ngày đầu tiên (22/11), khán giả được thưởng thức phim tài liệu Dáng đứng Việt Nam và phim truyện Chuyện tình Khau Vai.

Ngày 23/11 tiếp tục với phim truyện Nghỉ hè sợ nghỉ hưu và phim hoạt hình Phật Hoàng. Trong ngày 24/11, bốn tác phẩm còn lại gồm Báu vật trời cho, phim tài liệu Làng xây đảo, phim hoạt hình Người thầy của muôn đời và phim truyện Quý tử vượt giàu sẽ được giới thiệu đến công chúng.

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng thông báo rộng rãi về việc miễn phí tham quan di tích dành cho du khách là công dân Việt Nam. Chương trình này được thực hiện theo các Nghị quyết của HĐND TP Huế, nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo đó, trong ngày 23/11, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế miễn phí vé tham quan cho người dân địa phương và du khách nội địa khi tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế như: Đại Nội Huế, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, lăng Dục Đức, điện Hòn Chén, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế…

TP Huế cũng sẽ miễn phí tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan cho công dân Việt Nam trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo Nghị quyết số 05/2026 của HĐND TP Huế.