Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham dự, thưởng thức các chương trình nghệ thuật và trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức khẳng định, Tuyên Quang là vùng đất hội tụ nhiều sắc màu văn hóa được trao truyền qua các thế hệ, sở hữu nguồn tài nguyên di sản phong phú, đặc sắc. Nổi bật là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái”; 794 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt cùng 633 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 53 di sản cấp quốc gia.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 18 đoàn tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Văn hóa và di sản không chỉ góp phần làm nên bản sắc riêng của vùng đất, con người Tuyên Quang mà còn trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực du lịch. Trong 11 tháng năm 2026, tỉnh đón trên 4,2 triệu lượt khách, trong đó có hơn 730 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 102,9% kế hoạch năm; tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 12,3 nghìn tỷ đồng.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang được trình diễn tại Ngày hội, góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị di sản truyền thống. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I diễn ra trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để các dân tộc trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, củng cố sức mạnh đại đoàn kết.

Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cấp, ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy và khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, đưa bản sắc truyền thống trở thành động lực phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Ngày hội diễn ra từ ngày 19 đến 21/11, với nhiều hoạt động phong phú như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; không gian trưng bày văn hóa truyền thống các dân tộc; trình diễn nghề thủ công truyền thống; giao lưu với nghệ nhân, trải nghiệm văn hóa... Các hoạt động tạo không gian để nghệ nhân, người thực hành di sản, đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa và đông đảo nhân dân cùng tham gia gìn giữ, phát huy, tiếp nối những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng.

Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngàn hoa chung sắc thắm”, được dàn dựng công phu với 3 chương: Thanh âm di sản, Miền non cao – nhịp sống ngàn hoa, Chung một mái nhà – trọn một niềm tin.

Chương trình tái hiện những nét văn hóa đặc sắc, cảnh sắc thiên nhiên và nhịp sống của cộng đồng các dân tộc trên miền non cao Tuyên Quang. Qua các tiết mục nghệ thuật, những giá trị di sản được giới thiệu, tôn vinh, đồng thời chuyển tải thông điệp về tinh thần đoàn kết trong đa dạng văn hóa.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 18 đoàn tham gia; trao quà cho 24 nghệ nhân có đóng góp trong bảo tồn tiếng nói, làn điệu dân ca, nghề thủ công, phong tục, tập quán và những di sản văn hóa quý báu của cộng đồng.