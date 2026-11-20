Một tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, năm 2026.

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan đã mang đến nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, lan tỏa tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Sự kiện này là một trong những hoạt động văn hóa trọng tâm trong khuôn khổ Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Liên hoan năm nay quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên không chuyên thuộc 27 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Các đoàn tham gia biểu diễn ở ba loại hình ca, múa, kịch với nhiều hình thức phong phú như đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa, tiểu phẩm, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ truyền thống, ca cổ và ngâm thơ.

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; phản ánh những thành tựu trong xây dựng và phát triển địa phương; đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, tinh thần đoàn kết cộng đồng và khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Nhiều đoàn đã khai thác chất liệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, kết hợp phương thức dàn dựng và biểu diễn hiện đại, tạo nên những sắc màu nghệ thuật đa dạng, thể hiện nét đặc trưng văn hóa của từng vùng miền.

Nhiều tiết mục để lại ấn tượng với khán giả như đơn ca "Huyền thoại Pô Sah Inư", tốp ca nam "Hò ra khơi", tiểu phẩm "Giọt mắm của mẹ", múa "Mật biển" của Đoàn nghệ thuật Cụm 13 (Cụm trưởng xã Hàm Thuận Bắc); hòa tấu cồng chiêng và múa "Tiếng chiêng gọi mặt trời", đơn ca nữ "Bác Hồ sống mãi cùng Tây Nguyên", múa "Lửa Buôn làng", tiểu phẩm "Chuyện của Già làng" của Đoàn nghệ thuật quần chúng xã Quảng Khê. Đặc biệt, các tiết mục "Sức sống cao nguyên", "Quảng Trực - Tuy Đức: Chung một đường biên" của Đoàn nghệ thuật quần chúng liên quân hai xã biên giới Quảng Trực - Tuy Đức đã thể hiện sinh động đời sống văn hóa và tình đoàn kết nơi vùng biên.

Ban Tổ chức trao giải cho Cá nhân xuất sắc tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, năm 2026.

Tại lễ bế mạc, bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng mới được sắp xếp, mở rộng không gian địa lý và văn hóa, việc tổ chức liên hoan có ý nghĩa thiết thực, góp phần kết nối các địa phương, tạo điều kiện để các đoàn giao lưu, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Ghi nhận tại liên hoan lần này là sự đa dạng về thể loại, từ đơn ca, song ca, tốp ca đến múa, kịch và các hình thức biểu diễn tổng hợp. Nhiều tiết mục tạo không khí sôi nổi, mang đậm màu sắc văn hóa dân gian. Đặc biệt, một số đoàn đã khai thác chất liệu văn hóa truyền thống của địa phương, đưa các nghệ nhân những người trực tiếp lưu giữ, thực hành và trao truyền di sản lên sân khấu biểu diễn. Đây là giá trị rất đáng trân trọng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo nền tảng để các thế hệ tiếp tục gìn giữ, phát huy di sản tại cộng đồng.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức trao 5 giải A, 8 giải B, 8 giải C thuộc giải Chương trình; trao 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C thuộc giải Đơn ca; trao 3 giải A, 5 giải B, 5 giải C thuộc giải Song ca và Tam ca; trao 3 giải A, 5 giải B, 6 giải C giải Toàn đoàn và tốp ca nam cùng nhóm múa; trao 5 giải B, 7 giải C cho giải Kịch; trao 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C cho giải Múa; trao 3 giải A, 6 giải B cho giải Thể loại độc tấu, hòa tấu, diễn tấu và trao 4 giải Cá nhân xuất sắc.