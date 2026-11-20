Sự kiện thu hút sự tham gia của các nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ẩm thực cùng đông đảo người dân và du khách.

Đây là hoạt động xúc tiến du lịch có ý nghĩa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, thúc đẩy du lịch cộng đồng và tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Bắc Ninh với các địa phương trong cả nước.

Nghi thức cắt băng khai mạc Liên hoan Du lịch Ẩm thực Bắc Ninh năm 2026. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Đỗ Tuấn Khoa, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan nhấn mạnh, Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, lịch sử, hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật với Dân ca Quan họ, hệ thống di tích, lễ hội truyền thống, làng nghề lâu đời và ẩm thực phong phú, đậm đà bản sắc. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Bắc Ninh có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ tiềm năng, lợi thế của hai vùng đất Bắc Ninh - Bắc Giang, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Đỗ Tuấn Khoa, phát biểu. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Toàn thành phố hiện có hơn 1.400 lễ hội, gần 1.450 di tích lịch sử - văn hóa, 24 bảo vật quốc gia, 27 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 8 di sản được UNESCO ghi danh, cùng nhiều danh lam, thắng cảnh, điểm du lịch sinh thái hấp dẫn.

Các đại biểu tham quan các gian hàng và thưởng thức các món đặc sản địa phương. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Đây là nguồn tài nguyên phong phú để địa phương phát triển các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm. Trong đó, ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách mà còn là một phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa, sức hấp dẫn riêng của mỗi điểm đến.

Giới thiệu với khách tham quan về đặc sản Sâm Núi Dành. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Bắc Ninh có nhiều đặc sản nổi tiếng như: bánh phu thê Đình Bảng, bánh tẻ làng Chờ, bánh khúc làng Diềm, bánh cuốn Mão Điền, nem Bùi, tương Đình Tổ, rượu làng Vân, bánh đa Kế, nem nướng Liên Chung, sâm Nam núi Dành, mì Chũ, gà Hồ, gà đồi Yên Thế, xôi ngũ sắc, vải thiều Lục Ngạn, cam Bố Hạ, chè Bản Ven... Mỗi món ăn, sản vật đều mang hương vị riêng, gắn với lịch sử, tập quán và những câu chuyện văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giới thiệu với khách tham quan về đặc sản Bánh Phu Thê. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Theo ông Đỗ Tuấn Khoa, việc bảo tồn, phát huy giá trị ẩm thực truyền thống gắn với quảng bá sản vật địa phương, trải nghiệm văn hóa và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc sẽ góp phần làm phong phú hành trình khám phá của du khách, gia tăng sức hấp dẫn và tạo dấu ấn riêng cho điểm đến Bắc Ninh. Liên hoan cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, nghệ nhân và cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp gỡ, giao lưu, kết nối, hợp tác; qua đó khuyến khích đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu ẩm thực gắn với phát triển du lịch.

Giới thiệu với khách tham quan về đặc sản mỳ Chũ. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực hội tụ - Kết nối du lịch Bắc Ninh”, Liên hoan năm nay có hơn 80 gian hàng. Trong đó, 20 gian hàng giới thiệu các sản phẩm ẩm thực, du lịch tiêu biểu của Bắc Ninh và một số địa phương liên kết như: Thái Nguyên, Tuyên Quang; hơn 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, câu lạc bộ ẩm thực trong và ngoài thành phố.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, người dân và du khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc trưng, trải nghiệm nghệ thuật chế biến ẩm thực truyền thống; giao lưu, kết nối xúc tiến du lịch và tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn di sản văn hóa.

Kể câu chuyện văn hóa để nâng tầm thương hiệu ẩm thực Việt Nam

18/07/2026 10:06

Ban Tổ chức đã tổ chức chấm, trao chứng nhận cho các gian hàng ẩm thực và bình chọn gian hàng trưng bày đẹp; qua đó khuyến khích các đơn vị nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới hình thức quảng bá, bảo đảm an toàn thực phẩm và văn minh thương mại.

Liên hoan du lịch ẩm thực Bắc Ninh năm 2026 diễn ra từ ngày 20 - 25/11. Thông qua sự kiện, Bắc Ninh kỳ vọng tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp trong phát triển du lịch; đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.