Nhà sử học Dương Trung Quốc tiếp lửa nấu nguyên liệu, đúc trống đồng. (Ảnh: Mai Luận)

Thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2026), Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa huy động xã hội hóa tổ chức đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống tặng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Chiếc trống đồng đúc theo phiên bản, kiểu dáng trống đồng Ngọc Lũ. Mặt trống có đường kính 1m, cao 82cm, tượng trưng cho 82 năm thành lập, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thân trống khắc họa các hình ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử; hình ảnh chiến sĩ Điện Biên phất cao cờ quyết thắng trên nóc hầm Đờ Cát; xe tăng của Quân đội nhân dân Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập cùng các hình ảnh Cột cờ Lũng Cú, Cây đa Tân Trào thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Người lao động đổ đồng nóng chảy vào khuôn đúc trống. (Ảnh: Mai Luận)

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà sử học Dương Trung Quốc nêu bật giá trị tinh thần to lớn của trống đồng Đông Sơn trong tiến trình lịch sử của dân tộc; ghi nhận nỗ lực của các nghệ nhân làng nghề Trà Đông trong khôi phục kỹ thuật đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống, bảo tồn, tiếp tục phát huy di sản ông cha trao truyền và đánh giá cao sáng kiến của Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa trong việc đúc trống đồng tặng tỉnh Tuyên Quang nhân 82 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại diện tỉnh Tuyên Quang cùng nghệ nhân, các đại biểu bên chiếc trống đồng vừa đúc thành công bằng phương pháp thủ công truyền thống ở làng nghề Trà Đông. (Ảnh: Mai Luận)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Hòa trân trọng cảm ơn tình cảm sâu sắc của nghệ nhân, Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa dành cho Đảng bộ, chính quyền, quân dân tỉnh Tuyên Quang; đồng thời thông tin về thời gian tổ chức tiếp nhận, cam kết bố trí trưng bày, phát huy giá trị món quà ý nghĩa từ Thanh Hóa trao tặng.

Các đại biểu tham quan sản phẩm trống đồng của gia đình Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ích Hoàn. (Ảnh: Mai Luận).

Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa dần khẳng định vai trò, vị trí trong dòng chảy di sản văn hóa Việt Nam, đời sống văn hóa ở xứ Thanh. Nổi bật là tổ chức hội đã đồng hành khôi phục kỹ thuật đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống, cùng các nghệ nhân làng nghề ở Thanh Hóa bảo tồn nghề thủ công nghiệp cổ truyền, đưa phiên bản trống đồng, hiện vật tiêu biểu của nền văn hóa Đông Sơn tham dự các sự kiện văn hóa quy mô lớn, đến các bảo tàng, di tích trọng điểm, các tỉnh, thành phố trong nước.