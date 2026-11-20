Vào mỗi mùa mưa lũ đến, hàng chục hộ dân thuộc tổ dân phố Mỹ Tho (phường Hoài Nhơn Đông) nằm ở cuối nguồn sông Lại Giang lại đối mặt với nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất. Người dân nơi đây từ lâu đã mong muốn có một tuyến kè kiên cố để bảo vệ đất đai, tài sản.

Vì vậy, khi nhà nước triển khai 2 dự án kè chống sạt từ Định Trị đến Công Lương và kè Ca Công - Ca Công Nam, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tài sản mà không đòi hỏi đền bù.

Tuyến kè chống sạt lở dọc sông Lại Giang đang được triển khai thi công

Gia đình bà Phạm Thị Mến có diện tích đất bị ảnh hưởng lớn nhất tại khu vực triển khai dự án. Khi biết nhà nước đầu tư dự án kè chống sạt lở, gia đình đã tự nguyện hiến hơn 900m2 đất cùng tài sản trên đất.

“Gia đình tôi mong tuyến kè sớm hoàn thành, từ đó hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông, bảo vệ đất đai, nhà cửa cho người dân nơi đây’, bà Mến cho hay.

Hộ bà Đặng Thị Dưỡng cũng nằm sát bên bờ sông, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Khi nhà nước triển khai dự án, gia đình bà đã tự nguyện hiến 40m2 đất để phục vụ thi công.

“Tuyến kè được xây dựng sẽ bảo vệ tài sản, hoa màu cho gia đình tôi và nhiều hộ dân nơi đây. Khi nhà nước vận động, gia đình tôi đồng thuận, sẵn sàng hiến đất mà không đòi hỏi gì”, bà Dưỡng chia sẻ.

Tương tự, hàng chục hộ dân tổ dân phố Mỹ Tho khi biết nhà nước đầu tư dự án cũng đồng tình, sẵn sàng hiến đất và mong muốn công trình sớm hoàn thành, góp phần hạn chế nguy cơ sạt lở, giúp người dân ổn định đời sống.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án

Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông Phan Văn Quang cho biết, khi triển khai xây dựng các tuyến kè, có 43 hộ dân đồng thuận hiến hơn 15.000m2 đất và tài sản, hoa màu với tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng. Từ sự đồng thuận đó, 2 dự án kè chống sạt lở từ Định Trị đến Công Lương và kè Ca Công - Ca Công Nam được khởi công và đang đẩy nhanh tiến độ.

Hai dự án có tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 105 tỷ đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng. Đến nay, tuyến kè chống sạt lở từ Định Trị đến Công Lương đạt 84,1% giá trị hợp đồng; tuyến kè Ca Công - Ca Công Nam đạt 79,5%.

Hiện đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1 vào cuối tháng 11/2026; tiếp tục thi công giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình vào ngày 31/12/2026 theo đúng tiến độ đề ra.

“Sự đồng thuận của người dân đã tạo thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là cơ sở quan trọng để các tuyến kè sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở, bảo vệ nhà cửa, đất sản xuất và khu dân cư ven sông”, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông Phan Văn Quang cho biết.