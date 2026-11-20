Tối 20-11, tại Công viên 23-10, UBND phường Tây Nha Trang tổ chức bế mạc và trao giải Hội thi Nghệ thuật quần chúng năm 2026. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11).

Tiết mục múa "Việt Nam kiêu hãnh" của Tổ dân phố 23-10.

Diễn ra từ ngày 14 đến 17-11, hội thi thu hút sự tham gia của các tổ dân phố, cơ quan, trường học, đoàn thể trên địa bàn phường với 69 tiết mục. Các tiết mục thuộc thể loại đơn ca, tốp ca, múa có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và biển, đảo.

Tiết mục múa "Vũ điệu Tây Bắc" của Trường Tiểu học Tây Nha Trang - Phân hiệu 3.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải cho các tiết mục ở từng thể loại. Trong đó, giải nhất đơn ca thuộc về tiết mục của đội Trường THCS Tây Nha Trang - Phân hiệu 2, giải nhất tốp ca thuộc về tiết mục của đội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang, giải nhất thể loại múa thuộc về tiết mục của đội Trường Tiểu học Tây Nha Trang - Trường chính.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các đội.

Hội thi là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.