Ngày Văn hoá Việt Nam

Sự kiện do Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 5 năm của chương trình mà còn tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, góp phần khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng.

Ra mắt khán giả năm 2021 trên kênh VTV3, Vua tiếng Việt khai thác sự phong phú của ngôn ngữ dân tộc thông qua các thử thách về từ vựng, ngữ pháp, chính tả, ca dao, tục ngữ... Mỗi tập, người chơi lần lượt trải qua bốn vòng thi gồm “Phản xạ”, “Giải nghĩa”, “Xâu chuỗi” và “Soán ngôi”, đòi hỏi khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, chính xác.

Chương trình thu hút đông đảo các bạn trẻ tại Hà Nội tham dự. Ảnh: BTC

Toàn cảnh không gian sân Thái Học - nơi diễn ra chương trình Vua tiếng Việt. Ảnh: BTC

Từ những từ ngữ quen thuộc trong đời sống đến các thành ngữ, tục ngữ giàu ý nghĩa, chương trình mang đến nhiều thử thách, giúp người chơi và khán giả khám phá những sắc thái đa dạng của tiếng Việt. Qua 5 năm phát sóng, Vua tiếng Việt dần trở thành điểm hẹn truyền hình, góp phần đưa vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Điểm nhấn của sự kiện là cuộc thi tiếng Việt quy mô lớn với sự tham gia của 500 người chơi, gồm khách mời và khách tham quan. Dưới sự dẫn dắt của MC Đức Bảo và MC Khánh Vy, các thí sinh cùng tranh tài để tìm ra người chiến thắng với giải thưởng cao nhất trị giá 30 triệu đồng.

Chương trình còn là dịp hội ngộ các thế hệ người chơi từng để lại dấu ấn, từ những quán quân qua các mùa, người chơi nhỏ tuổi xuất sắc đến nghệ sĩ và người nước ngoài yêu mến tiếng Việt.

Bên cạnh cuộc thi, khu vực sân Nhà Thái học được tổ chức thành nhiều không gian trải nghiệm như “Con đường thơ tài hoa”, các gian hàng trò chơi “Cho lục đáp bát”, “Điền thơ khuyết chữ”, “Vòng quay vần thơ” và giải câu đố dân gian. Người tham dự có cơ hội thử tài ngôn ngữ, đồng thời nhận những món quà mang đậm dấu ấn văn hóa Việt như quạt giấy, nón lá đề thơ và sách văn học.

Không gian trải nghiệm Vua tiếng Việt dành cho các bạn trẻ. Ảnh: BTC

Chia sẻ tại sự kiện, nhà văn Nguyễn Trương Quý cho biết sự quan tâm của cộng đồng đối với tiếng Việt vẫn luôn được duy trì, thể hiện qua số lượng lớn người đăng ký tham gia chương trình. Theo ông, tiếng Việt không ngừng tiếp nhận những yếu tố mới nhưng vẫn cần dựa trên nền tảng truyền thống.

Nhấn mạnh vẻ đẹp và khả năng biểu cảm của ngôn ngữ dân tộc, nhà văn Nguyễn Trương Quý cho rằng, khi hội nhập với thế giới, việc giữ gìn bản sắc văn hóa phụ thuộc một phần quan trọng vào cách mỗi người sử dụng tiếng Việt đẹp, đúng và giàu ý nghĩa.

Với chuỗi hoạt động thi đấu và trải nghiệm, sự kiện kỷ niệm 5 năm Vua tiếng Việt không chỉ tạo sân chơi kết nối cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa tình yêu tiếng mẹ đẻ, nâng cao ý thức trân trọng và gìn giữ sự trong sáng, giàu bản sắc của tiếng Việt trong đời sống đương đại.