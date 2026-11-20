Tân Trào tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc năm 2026
Tối 20-11, tại Quảng trường Tân Trào, UBND xã Tân Trào tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Tân Trào năm 2026, thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).
Ngày hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch lịch sử, văn hóa của vùng đất Tân Trào – Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.
Trong khuôn khổ lễ khai mạc, đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Tân Trào. Điểm nhấn của chương trình là các màn trình diễn của những câu lạc bộ văn hóa dân gian với các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Then, đàn Tính, trình diễn trang phục dân tộc và giao lưu nhảy sạp, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202611/tan-trao-to-chuc-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-cac-dan-toc-nam-2026-59c70ec/