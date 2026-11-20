Lãnh đạo xã Tân Trào trao cờ lưu niệm cho các đoàn.

Lãnh đạo xã đánh trống khai hội.

Ngày hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch lịch sử, văn hóa của vùng đất Tân Trào – Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các tiết mục mang đậm bản sắc địa phương.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Tân Trào. Điểm nhấn của chương trình là các màn trình diễn của những câu lạc bộ văn hóa dân gian với các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Then, đàn Tính, trình diễn trang phục dân tộc và giao lưu nhảy sạp, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc.

Múa chuông của người Dao.

Trình diễn trang phục các dân tộc.