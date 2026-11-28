Đồng chí Đỗ Văn Chung (giữa ảnh) trao quà cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Cơ sở chú trọng an sinh xã hội

Tổ dân phố (TDP) 7, phường Phú Thủy được chọn tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào trung tuần tháng 11. Trước đó, TDP này được sáp nhập từ 2 khu phố (12, 13) với 1.371 hộ dân, gần 4.800 nhân khẩu. Số hộ dân lao động sản xuất, buôn bán, kinh doanh chiếm gần một nửa đã được các cấp hội, đoàn thể ở địa phương hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình, đời sống của bà con được cải thiện. Hộ nghèo, cận nghèo chỉ còn 4 hộ; cùng một số hộ hoàn cảnh khó khăn bởi các nguyên do khác nhau, như mất sức lao động, bệnh tật, không có việc làm ổn định.

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, tại ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chung - Giám đốc Sở Nội vụ đã trao 10 suất quà của tỉnh cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất). Lãnh đạo phường Phú Thủy cùng Ban Công tác Mặt trận TDP 7 trao những phần quà của địa phương cho các hộ khác, học sinh nghèo hiếu học. Chia sẻ với bà con ở đây, đồng chí Đỗ Văn Chung biểu dương TDP 7 không chỉ sẻ chia với hộ hoàn cảnh khó khăn trong ngày hội Đại đoàn kết, mà bằng nhiều hình thức làm tốt công tác an sinh xã hội trong năm nay, với tổng số tiền vận động hơn 330 triệu đồng, tặng gần 500 phần quà cho thiếu nhi dịp lễ, tết, học bổng khuyến học, trao quà cho các đối tượng yếu thế, người cao tuổi trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Phan Thiết (thứ 3, bên phải) trao Giấy khen của phường cho 7 hộ gia đình tiêu biểu TDP 4

Trong buổi tối ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết ở hội trường TDP này, một đồng chí nguyên Phó Giám đốc Công an Bình Thuận (cũ) chia sẻ: “Mấy năm nay dù về hưu, tôi đều dành một phần lương nhỏ bé hỗ trợ các hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vào dịp lễ, tết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trong năm nay, TDP 7 phối hợp các chi hội đoàn thể tạo điều kiện cho các hộ nghèo, khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay tín chấp phục vụ kinh doanh, buôn bán, trang trải cho con em học hành. Hiện TDP có tỷ lệ hộ khá chiếm 73%, hộ kinh tế ổn định 26,71%; 4 hộ nghèo, cận nghèo. Toàn TDP có 1.371 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (98,65%); 2 tập thể, 3 cá nhân xuất sắc, 7 hộ gia đình tiêu biểu được UBND phường Phú Thủy tặng giấy khen.

Bếp ăn từ thiện ở Trung tâm Y tế Hàm Tân thường xuyên hỗ trợ bệnh hoàn cảnh khó khăn

Lan tỏa tích cực

Tương tự, TDP Xuân An 2, phường Hàm Thắng không chỉ tặng hàng chục phần quà thiết thực trong Ngày hội Đại đoàn kết trung tuần tháng 11 này, mà trước đó, thông qua vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, TDP Xuân An 2 đã trao tặng hơn 950 phần quà cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn dịp Tết Trung thu vừa qua; tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; sửa chữa 3 căn nhà cho hộ có nhà bị dột nát, hư hỏng. Còn ở TDP 4, phường Phan Thiết, thông qua vận động các hộ kinh doanh khá giả, đảng viên, người dân ở địa phương “của ít lòng nhiều” đã chia sẻ cho những hộ hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế các phần quà trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước đó, TDP 4 đã trao hơn 450 phần quà cho các cháu thiếu nhi dịp Tết Trung thu. Điển hình có một hộ gia đình cán bộ, công chức trên địa bàn, công tác tại phường Bình Thuận đã có các phần quà gồm (gạo, dầu ăn, thùng mì) cùng cán bộ TDP 4 đến tận nơi trao cho các hộ gia đình neo đơn, già yếu.

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tháng 11, cho thấy tinh thần tương trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn diễn ra khắp nơi; động viên mọi người cố gắng vươn lên trong cuộc sống đời thường.