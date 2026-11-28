Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 28/11 khu vực từ TP. Đà Nẵng đến phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

TP. Huế có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm. Khánh Hòa cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 180mm.

Tại Bắc Bộ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực mưa lớn.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 28/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.