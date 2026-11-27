Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau làm việc với Tổng công ty Hàng không Việt Nam chuẩn bị mở các đường bay đến sân bay Cà Mau. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài giải pháp duy trì ổn định và tăng tần suất chuyến bay, tỉnh Cà Mau và Vietnam Airlines cũng thống nhất tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030; đồng thời, đẩy mạnh truyền thông quảng bá tiềm năng địa phương đến du khách và nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, từ ngày 18/12, Cảng hàng không Cà Mau chính thức khai thác trở lại sau thời gian nâng cấp, mở rộng. Trước mắt, trong 2 ngày 18 và 19/12, sẽ có các chuyến bay đầu tiên của 3 các hãng hàng không nội địa gồm: Vietnam Airlines, VASCO và Vietravel Airlines.

Đại diện Cảng hàng không Cà Mau cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục công trình và hệ thống trang thiết bị; đồng thời, xúc tiến, thu hút các hãng hàng không mở các đường bay đến Cảng hàng không Cà Mau, góp phần tăng cường kết nối hàng không, phát huy hiệu quả đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của địa phương cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, để đảm bảo cho việc khai thác trở lại Cảng hàng không Cà Mau, tỉnh đã làm việc với các hãng bay triển khai thực hiện các đường bay như: Cà Mau – Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau - Hà Nội… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, du khách đến với Cà Mau tìm kiếm cơ hội đầu tư, tham quan nghỉ dưỡng.

Với việc Khánh thành, hoạt động trở lại của sân bay Cà Mau, tỉnh Cà Mau hy vọng sẽ mở ra nhịp cầu kết nối trực tiếp vùng đất cực Nam Tổ quốc với hai đầu tàu kinh tế là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, trước mắt, để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện khai thác trở lại Cảng hàng không Cà Mau, UBND tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong đợt cao điểm chào mừng diễn ra từ ngày 7/11 đến 20/12/2026. Điểm nhấn trọng tâm của chuỗi sự kiện là nghi thức đón các chuyến bay thương mại đầu tiên của từng hãng hàng không nội địa hạ cánh xuống sân bay Cà Mau trong ngày 18/12.

Cụ thể, Cảng hàng không Cà Mau sẽ liên tiếp đón ba chuyến bay của các hãng hàng không, gồm: Hãng hàng không VASCO khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh; hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh và hãng hàng không Vietravel Airlines khởi hành từ Hà Nội. Cùng với đón các chuyến bay, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ chủ trì lễ khánh thành đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại với sự tham dự của các đại biểu Trung ương, các cấp ngành và địa phương.

Trong ngày 19/12, tỉnh và cảng hàng không sẽ phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề "Cà Mau - Kết nối tiềm năng, mở rộng cơ hội phát triển" nhằm tạo diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư và đơn vị lữ hành trong, ngoài tỉnh. Ngay sau tọa đàm, đoàn khảo sát gồm 50 đại biểu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp lữ hành sẽ khảo sát thực tế tuyến Cà Mau - Đất Mũi để xây dựng các gói sản phẩm tour mới, khai thác tối đa lợi thế từ đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Dự án không chỉ là công trình trọng điểm mà còn góp phần tạo động lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đẩy mạnh giao thương kết nối của tỉnh Cà Mau với các tỉnh thành trong cả nước.