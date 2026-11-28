Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết hôm nay 28/11/2026:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ.

Đến khoảng ngày 29/11, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng trở lại, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chỉ còn lạnh về đêm và sáng, ngày có nắng và khá ấm áp.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét về đêm và sáng. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/11, trời không mưa, đêm và sáng rét; ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 26 độ. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ đêm 27/11 đến ngày 29/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khu vực TP Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Sau đó, từ đêm 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Tổng lượng mưa tính từ đêm 27/11 đến sáng 30/11: khu vực từ TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm; TP Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Riêng khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh, nên có mưa rào và giông trên diện khá rộng, có điểm mưa vừa, mưa to. Đặc biệt lưu ý, các tỉnh miền Tây và phía bắc miền Đông sẽ có mưa to trong ngày 28-29/11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.