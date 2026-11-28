Sau quá trình khảo sát, đánh giá và huy động nguồn lực, từ đầu năm đến nay, xã Kỳ Lạc đã trao 20 mô hình chăn nuôi gà, với tổng trị giá hơn 230 triệu đồng. Kinh phí được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” và huy động từ các nguồn xã hội hóa.

Các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kỳ Lạc được trao gà giống để phát triển kinh tế.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Lạc đối với hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp các hộ có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Được hỗ trợ gà sinh, nhiều gia đình đã từng bước phát triển kinh tế.

Được biết, từ nay đến cuối năm, từ nguồn giảm nghèo, xã Kỳ Lạc sẽ tiếp tục hỗ trợ 18 mô hình sinh kế bò, trị giá gần 300 triệu đồng cho các hộ khó khăn trên địa bàn.