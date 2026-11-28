Đại biểu Lê Hoàng Hải (bìa phải), Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu quốc hội thành phố trò chuyện với cử tri bên lề hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Gia Kiệm.

Trong chương trình làm việc đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết; đưa những vấn đề từ thực tiễn địa phương, kiến nghị của cử tri đến nghị trường. Sau kỳ họp, các đại biểu tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các địa phương, thông tin kết quả kỳ họp và lắng nghe những vấn đề người dân quan tâm.

Chủ động tham gia xây dựng pháp luật

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã dành 80% thời gian làm việc để xem xét, thảo luận và thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó có 22 luật, bộ luật được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản, mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật, tác động trực tiếp, sâu rộng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; 16 luật được sửa đổi, bổ sung một số điều nhằm xử lý những bất cập, tăng tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Quốc hội thông qua 3 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định các nội dung thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý, tạo đột phá thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin; đồng thời cho ý kiến đối với 5 dự án luật để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, Đoàn ĐBQH thành phố đã ban hành 43 báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với các dự thảo luật. Các đại biểu trong đoàn tham gia 86 lượt phát biểu, gồm: 78 lượt tại các phiên thảo luận tổ và 8 lượt tại các phiên thảo luận hội trường. Nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm của các dự án luật, dự thảo nghị quyết, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị xuất phát từ thực tiễn địa phương.

Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Xuân Thống cho biết: Các dự án luật, nghị quyết được xem xét tại kỳ họp có tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Khi được thông qua và triển khai vào thực tiễn, các chính sách sẽ tạo thêm động lực phát triển đất nước. Với Đồng Nai, nhiều nội dung trong các dự án luật có mối liên hệ trực tiếp với đặc điểm, yêu cầu phát triển của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa và quốc phòng - an ninh.

Cũng theo Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố, từ hoạt động TXCT nắm bắt tình hình đời sống và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ĐBQH thành phố đã chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến vào những vấn đề liên quan. Trong đó, các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; vấn đề quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ các nông - lâm trường cũng được đại biểu của Đoàn ĐBQH thành phố kiến nghị trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai. Những ý kiến này được đại biểu các đoàn khác trao đổi, chia sẻ, bổ sung góc nhìn thực tiễn, hướng đến giải quyết hài hòa quyền lợi của người dân và yêu cầu quản lý chặt chẽ của Nhà nước.

Ở lĩnh vực kinh tế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là nội dung được ĐBQH thành phố quan tâm đóng góp tại nghị trường, nhằm hướng đến hoàn thiện cơ chế, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Đại biểu Bùi Xuân Thống nhấn mạnh: Các vấn đề về năng lượng, hạ tầng, quy hoạch cũng được đặt trong yêu cầu phát triển của thành phố. Khi Đồng Nai hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển công nghiệp, nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng lớn. Vì vậy, những quy định liên quan đến lĩnh vực điện lực có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, các chính sách về môi trường, an toàn thực phẩm, nhà ở, kinh doanh bất động sản cũng được đại biểu quan tâm thảo luận đóng góp ý kiến bởi liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và hoạt động kinh tế.

Ðại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri

Bên cạnh việc tham gia xây dựng pháp luật, Đoàn ĐBQH thành phố còn chú trọng thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố cho biết: Các kiến nghị của cử tri được các đại biểu tổng hợp, nghiên cứu, chọn lọc để đề xuất theo hướng vừa truyền tải đúng nguyện vọng của người dân vừa bảo đảm tính phù hợp trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét. Đoàn theo sát quá trình tiếp nhận, tổng hợp và đề xuất kiến nghị, nhằm đưa những vấn đề cử tri quan tâm đến đúng cơ quan có trách nhiệm. Có thể kể đến như: kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với viên chức tại trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã. Qua TXCT, đại biểu đã ghi nhận và nêu vấn đề này tại Kỳ họp thứ hai vừa qua…

Các đại biểu là thành viên Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội còn tham gia các phiên họp, hoạt động thẩm tra, thảo luận, cho ý kiến đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực được phân công. Đây là một kênh đóng góp quan trọng, giúp tiếng nói từ thực tiễn Đồng Nai được bổ sung trong quá trình xem xét, hoàn thiện các chính sách ở cấp Quốc hội.

Cử tri Nguyễn Văn Minh, ở xã Gia Kiệm chia sẻ: Qua các buổi TXCT, cử tri có dịp trực tiếp phản ánh những vấn đề còn vướng mắc trong đời sống và được đại biểu lắng nghe, ghi nhận. Điều người dân mong muốn là những ý kiến chính đáng của mình không chỉ được tiếp nhận mà còn được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền, theo dõi và thông tin lại kết quả giải quyết. Khi tiếng nói của cử tri được phản ánh tại nghị trường, người dân cảm nhận rõ hơn vai trò đại diện của ĐBQH.

Bên cạnh đóng góp chung của đoàn, vai trò chuyên môn của từng đại biểu cũng được phát huy trong những lĩnh vực cụ thể. Đại biểu Lê Hoàng Hải, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, là một trong những đại biểu quan tâm kết nối hoạt động chuyên môn của cơ quan Quốc hội với yêu cầu phát triển của thành phố.

Đại biểu Lê Hoàng Hải cho biết: Với vai trò là ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai, ông luôn theo dõi các chủ trương, định hướng phát triển của địa phương, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên cơ sở nhiệm vụ chuyên môn tại ủy ban, ông tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách liên quan; kết nối, trao đổi và góp ý với thành phố trong quá trình xây dựng các dự thảo nghị quyết, cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ. Những ý kiến này hướng đến bảo đảm chính sách vừa phù hợp yêu cầu thực tiễn của Đồng Nai vừa bám sát chủ trương, định hướng chung của Trung ương.

Những kết quả tại kỳ họp đã được thể hiện qua các báo cáo, lượt phát biểu và những vấn đề cụ thể Đoàn ĐBQH thành phố đưa ra tại nghị trường. Phía sau mỗi ý kiến là trách nhiệm nắm bắt thực tiễn, lắng nghe cử tri và tham gia hoàn thiện chính sách, để tiếng nói từ Đồng Nai được phản ánh ngày càng đầy đủ trong hoạt động của Quốc hội.