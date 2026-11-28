Bảo đảm điện cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Cán bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Việt Anh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác định năm 2027 và các năm tiếp theo, các địa phương sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu sử dụng điện dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Bài toán đặt ra không chỉ là đáp ứng nhu cầu hiện tại mà đón đầu làn sóng đầu tư mới.

Do đó, để bảo đảm nguồn cung và đáp ứng cho sự phát triển, EVN và các đơn vị thành viên đã đề ra nhiều giải pháp. Với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), nơi có nhiều trung tâm công nghiệp lớn, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, Tổng công ty đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành về việc phát triển điện mặt trời mái nhà. Đến nay, nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Lai Châu... đã trực tiếp đối thoại, yêu cầu các doanh nghiệp, khách hàng lớn phối hợp phát triển điện mặt trời mái nhà.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tích cực đóng góp hoàn thiện thể chế

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 4. Ảnh: Văn Tuyến

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện giám sát và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Với sự tham gia của các đại biểu có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và thực tiễn công tác trên nhiều lĩnh vực, các ý kiến tại nghị trường ngày càng hướng vào những vấn đề thiết thực, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước.

Đánh giá về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đã tham gia 3 kỳ họp Quốc hội, đóng góp ý kiến đối với 124 nội dung được xem xét, thông qua, gồm các dự án luật, nghị quyết và những vấn đề quan trọng của đất nước.

Để làng nghề Hà Nội không "lỡ nhịp" trên không gian số

Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững”. Ảnh: Khánh Huy

Hà Nội có hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề, sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa, sản xuất thủ công phong phú cùng nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Trước yêu cầu cạnh tranh và hội nhập, chuyển đổi số, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đổi mới phương thức quản trị và mở rộng thị trường đang trở thành những yêu cầu cấp thiết để các làng nghề phát triển bền vững.

Bàn về vấn đề này, sáng 27-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững”.

Từ những ý kiến tại tọa đàm có thể thấy, chuyển đổi số làng nghề không chỉ là việc đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến hay áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Quá trình này cần được triển khai đồng bộ, từ bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh đến đổi mới quản trị và kết nối nguồn lực. Đây là nền tảng quan trọng để các làng nghề của Hà Nội phát huy giá trị truyền thống, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.

Đưa văn hóa truyền thống vào thế giới đồ chơi nghệ thuật

Thành viên của xưởng thủ công Punart Studio giới thiệu sản phẩm đồ chơi nghệ thuật. Ảnh: Kim Dung

Không phải bằng những sản phẩm thủ công quen thuộc hay những hình thức quảng bá thông thường, các thành viên của xưởng thủ công Punart Studio đã kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thông qua những linh vật giàu tính sáng tạo.

Đằng sau mỗi sản phẩm là tình yêu của những người trẻ dành cho quê hương, cùng mong muốn làm mới cách tiếp cận các giá trị truyền thống, để di sản tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

Đến nay, Punart Studio đã sáng tạo hơn 30 nhân vật lấy cảm hứng từ đời sống, con người và bản sắc của đất nước. Nhóm ưu tiên sự kết hợp giữa những yếu tố truyền thống và hiện đại để tạo nên diện mạo trẻ trung cho nhân vật, đồng thời gửi gắm thông điệp về khả năng dung hòa giữa bản sắc văn hóa và nhịp sống đương đại.