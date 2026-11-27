Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây ký ban hành Kết luận số 130 về hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp nhân dân, thương binh, liệt sĩ, người có công trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Theo kết luận, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương lấy ngày 27/7 hằng năm là "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ", ngày tri ân của toàn dân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ các tầng lớp nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động nhân "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ" trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, nhân văn, có chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Nhiệm vụ được Bộ Chính trị đề ra là nghiên cứu hoàn thiện quy định về hình thức tổ chức, từng bước thống nhất nghi thức tưởng niệm, tri ân ở tầm quốc gia, bảo đảm trang nghiêm, giàu tính biểu tượng, phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) hồi tháng 10. Ảnh: Nguyễn Huế

Phạm vi, nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng tưởng niệm, tri ân phải được xác định trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc, tôn trọng sự thật lịch sử; bảo đảm tính bao quát, nhân văn, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân.

Các gia đình chủ động lựa chọn những hình thức tri ân phù hợp với lịch sử, truyền thống và điều kiện thực tế.

Các hoạt động tưởng niệm, tri ân gắn với công tác an sinh xã hội, phong trào "đền ơn đáp nghĩa"; phát huy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và nhân dân thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, trên tinh thần tự giác, tự nguyện.

Bộ Chính trị lưu ý cần thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công, gia đình chính sách...

Hình thành các không gian tri ân ở tầm quốc gia

Kết luận nêu rõ: Lấy "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ" làm điểm nhấn để lan tỏa và đưa đạo lý tri ân trở thành giá trị và hành động thường xuyên trong đời sống xã hội; gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường, ý thức cộng đồng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chính trị gợi mở đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống theo hướng sinh động, thiết thực; kết hợp giáo dục trong nhà trường với gia đình, cộng đồng và các thiết chế văn hoá, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn công lao, đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Một gợi mở khác là nghiên cứu kết nối, hình thành các không gian tri ân ở tầm quốc gia và tại các địa phương phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hoá và điều kiện thực tế, bảo đảm hài hoà với công trình hiện có, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Bộ Chính trị cũng giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, bản đồ số về các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, thương binh, liệt sĩ, người có công, các sự kiện lịch sử quan trọng, các di tích và công trình lịch sử tiêu biểu phục vụ công tác bảo tồn, giáo dục truyền thống.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan để thể chế hóa chủ trương ngày 27/7 hằng năm là ngày nghỉ lễ toàn quốc, người lao động được hưởng nguyên lương, thực hiện từ năm 2027.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tích cực tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tổ chức nghi lễ trong các hoạt động tưởng niệm cấp quốc gia theo quy định; chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong lực lượng vũ trang.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, công trình ghi công, địa điểm lịch sử; tăng cường giáo dục truyền thống, phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân.