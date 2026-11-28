Theo báo cáo tại hội nghị, ngày 15-11, toàn xã có 29/29 thôn, làng tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ mới. Có 13.110/16.357 đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 80,15%.

Kết quả có 29 người được bầu giữ chức trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 26 nam, 3 nữ; trong đó có 7 người là đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND xã Chư Sê trao quyết định công nhận trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Trịnh Thắm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trần Minh Triều đề nghị các trưởng thôn nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu; phối hợp với chi bộ và các đoàn thể triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động đổi mới phương thức làm việc và ứng dụng chuyển đổi số.

Thay mặt các trưởng thôn nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Cao Cường - Trưởng thôn Mỹ Thạch cam kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân; tích cực vận động nhân dân chung sức xây dựng thôn, làng ngày càng phát triển.