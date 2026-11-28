Ðường vành đai Ðà Lạt trước ngày thông tuyến
Sau hơn bốn năm rưỡi thi công với không ít lần đứt quãng, 7,4 km đường vành đai Đà Lạt đã bước vào những mét thảm nhựa cuối cùng tại nút giao Hoàng Văn Thụ - An Tôn (khu vực Vạn Thành). Phía sau dự án hạ tầng trọng điểm nhiều lần phải lùi tiến độ này là câu chuyện dài về sự nỗ lực gỡ khó để có sự đồng thuận của 157 hộ dân phố núi.
Bắt đầu từ ngã ba đèo Prenn (đoạn gần thác Datanla), tuyến đường mở rộng theo trục Trúc Lâm Yên Tử, uốn lượn ôm lấy rìa những đồi thông thơ mộng ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, rồi đổ thẳng về điểm cuối sát thác Cam Ly, nối vào Làng hoa Vạn Thành.
Để có được dải nhựa 4 làn xe liền mạch đẹp như dải lụa hôm nay, hành trình không hề bằng phẳng. Số liệu từ Sở Xây dựng Lâm Đồng cho thấy, trong tổng vốn 870 tỷ đồng của dự án, riêng chi phí giải phóng mặt bằng đã chiếm tới 404 tỷ đồng. Từng có những thời điểm máy móc phải nằm chờ đất. UBND tỉnh, Sở Xây dựng và các địa phương liên tục phải họp bàn tháo gỡ do công trình vướng giải phóng mặt bằng ngắt quãng từng đoạn. Chỉ đến khi toàn bộ 157 hộ dân dọc tuyến đồng thuận lùi hàng rào, nhường lại mặt bằng, công trường mới đang dần về đích vào cuối tháng này.
Đoạn tuyến chạy qua Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm và Khu Thiền Viện Trúc Lâm. Điểm đầu tuyến tại ngã ba đèo Prenn (gần thác Datanla). Thay vì toàn bộ lượng xe từ quốc lộ phải dồn thẳng vào trung tâm thành phố như trước, các phương tiện nay có thể rẽ vào đường Trúc Lâm Yên Tử để đi vòng qua khu vực nội đô.
Ông Nguyễn Minh Đức (tổ dân phố Nam Thiên 2) đang tưới rau bên tuyến đường mới mở đi qua khu phố mình gắn bó suốt hơn 20 năm qua. Trước khi có đường vành đai, đường trước nhà ông chỉ đủ 1 chiếc ô tô nhỏ đi qua và rơi vào thế đường cụt. “Đường mở xong, tôi và xóm giềng đều mừng. Cắt một phần đất mà bây giờ phố xá thông thương, rộng đẹp thuận lợi thế này thì bà con ai cũng sẵn lòng”, ông Đức chia sẻ.
Cuối tháng này, những mét nhựa nóng cuối cùng tại bùng binh Vạn Thành sẽ khép lại cung đường kéo dài gần 5 năm, nhưng đồng thời cũng mở ra một nhịp sống mới cho khu vực phía Tây Đà Lạt.
Áp lực giao thông nội đô rồi sẽ vơi đi, những xóm nhỏ hết cảnh ngõ cụt. Và phía sau dáng hình của công trình giao thông hiện đại, điều đọng lại sâu sắc nhất vẫn là câu chuyện về sức dân – khi từng thước đất người dân dành cho lợi ích chung đã góp phần mở đường cho sự phát triển của đô thị.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/duong-vanh-dai-da-lat-truoc-ngay-thong-tuyen-476097.html