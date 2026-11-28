Tuyến đường đi qua nhiều khu du lịch nổi tiếng của Đà Lạt

Bắt đầu từ ngã ba đèo Prenn (đoạn gần thác Datanla), tuyến đường mở rộng theo trục Trúc Lâm Yên Tử, uốn lượn ôm lấy rìa những đồi thông thơ mộng ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, rồi đổ thẳng về điểm cuối sát thác Cam Ly, nối vào Làng hoa Vạn Thành.

Để có được dải nhựa 4 làn xe liền mạch đẹp như dải lụa hôm nay, hành trình không hề bằng phẳng. Số liệu từ Sở Xây dựng Lâm Đồng cho thấy, trong tổng vốn 870 tỷ đồng của dự án, riêng chi phí giải phóng mặt bằng đã chiếm tới 404 tỷ đồng. Từng có những thời điểm máy móc phải nằm chờ đất. UBND tỉnh, Sở Xây dựng và các địa phương liên tục phải họp bàn tháo gỡ do công trình vướng giải phóng mặt bằng ngắt quãng từng đoạn. Chỉ đến khi toàn bộ 157 hộ dân dọc tuyến đồng thuận lùi hàng rào, nhường lại mặt bằng, công trường mới đang dần về đích vào cuối tháng này.

Hệ thống taluy bê tông và hộ lan cứng tại một đoạn đường vành đai. Do đi qua địa hình độ dốc lớn, một số đoạn taluy âm cao nên việc gia cố mái taluy kiên cố để chống sạt lở mùa mưa là một trong những hạng mục kỹ thuật ngốn nhiều thời gian và tốn kém nhất của dự án

Đoạn tuyến chạy qua Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm và Khu Thiền Viện Trúc Lâm. Điểm đầu tuyến tại ngã ba đèo Prenn (gần thác Datanla). Thay vì toàn bộ lượng xe từ quốc lộ phải dồn thẳng vào trung tâm thành phố như trước, các phương tiện nay có thể rẽ vào đường Trúc Lâm Yên Tử để đi vòng qua khu vực nội đô.

Ông Nguyễn Minh Đức (tổ dân phố Nam Thiên 2) đang tưới rau bên tuyến đường mới mở đi qua khu phố mình gắn bó suốt hơn 20 năm qua. Trước khi có đường vành đai, đường trước nhà ông chỉ đủ 1 chiếc ô tô nhỏ đi qua và rơi vào thế đường cụt. “Đường mở xong, tôi và xóm giềng đều mừng. Cắt một phần đất mà bây giờ phố xá thông thương, rộng đẹp thuận lợi thế này thì bà con ai cũng sẵn lòng”, ông Đức chia sẻ.

Giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ đèo Prenn

Cuối tháng này, những mét nhựa nóng cuối cùng tại bùng binh Vạn Thành sẽ khép lại cung đường kéo dài gần 5 năm, nhưng đồng thời cũng mở ra một nhịp sống mới cho khu vực phía Tây Đà Lạt.

Áp lực giao thông nội đô rồi sẽ vơi đi, những xóm nhỏ hết cảnh ngõ cụt. Và phía sau dáng hình của công trình giao thông hiện đại, điều đọng lại sâu sắc nhất vẫn là câu chuyện về sức dân – khi từng thước đất người dân dành cho lợi ích chung đã góp phần mở đường cho sự phát triển của đô thị.

Tuyến đường mở ra hướng tiếp cận thông thoáng hơn cho du khách khi đi qua đồi Cáp treo, Thiền viện Trúc Lâm và các cụm cảnh quan ven hồ Tuyền Lâm, giải tỏa áp lực cho các tuyến đường đồi dốc nhỏ hẹp trước đây.

Đoạn đường trước nhà ông Nguyễn Minh Đức

Toàn cảnh khu vực nút giao cuối tuyến sau khi 2 hộ dân cuối cùng trong tổng số 157 hộ bàn giao mặt bằng. Khoảng đất trống mở ra giúp các mũi thi công lập tức chuyển từ thế cầm chừng sang làm việc liên tục để nối thông toàn tuyến.

Ngày 26/11, công nhân và dàn máy lu hối hả cán phẳng lớp cấp phối đá dăm cuối cùng tại đoạn nối vào bùng binh Vạn Thành, chuẩn bị trải thảm nhựa nóng.

Công nhân hoàn thiện bó vỉa hè và tấm chắn rác ở những đoạn đường cuối cùng

Nhìn từ trên cao, tuyến vành đai như một trục xương sống mới phía Tây Đà Lạt, kết nối các đường nhánh dân sinh vào mạng lưới giao thông chính, từng bước kéo giãn mật độ đô thị ra khỏi vùng lõi vốn đã quá tải.

Như một mạch nối quan trọng, tuyến vành đai vừa giúp hóa giải bài toán giao thông, vừa mở ra không gian mới để phát triển kinh tế, du lịch.

Mặt đường rộng 4 làn xe, có vỉa hè và hệ thống chiếu sáng đồng bộ nhưng vẫn giữ được khoảng đệm xanh của những vạt rừng thông nguyên sinh hai bên