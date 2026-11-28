Gia cố, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng do lũ lụt vừa qua

Hạ tầng khang trang từ những công trình thiết thực

Những ngày này, người dân ở tổ 8, tổ dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng vui hơn khi tuyến đường xóm Hộ được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Trước đây, đoạn đường khá tối, việc đi lại vào ban đêm, nhất là với học sinh đi học thêm về muộn, gặp không ít bất tiện.

Ông Đặng Văn Bảy kể, từ ngày có đèn, buổi tối trong xóm sáng hẳn. Người dân đi làm về muộn, trẻ em đi học đều thuận tiện hơn. Những đoạn đường bị hư hỏng sau các đợt mưa lũ vừa qua còn được dặm vá, thảm nhựa một lớp, giúp mặt đường bằng phẳng hơn. Em Trần Phương Dung, học sinh lớp 9.3, Trường THCS Hàm Thắng, thường xuyên đi qua tuyến đường này cho biết, trước đây mỗi lần đi học thêm về tối, em khá lo lắng, nay có đèn chiếu sáng nên yên tâm hơn.

Từ đầu năm đến nay, phường Hàm Thắng đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời trên 6 tuyến đường. Trong đó, tuyến Lại An - Cây Trôm được đầu tư gần 2 tỷ đồng, góp phần bảo đảm ánh sáng trên tuyến giao thông có đông phương tiện qua lại, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Ngoài ra, còn đầu tư các tuyến đường vành đai Phú Long, Xoài Quỳ, khu vực cầu Nhôm, khu dân cư Bến Lội, Cống Ba Lỗ...

Đèn chiếu sáng tuyến Lại An cây trôm.

Theo ông Nguyễn Đông Duy, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hàm Thắng, các tuyến đường được lựa chọn lắp đèn dựa trên nhu cầu thực tế, ưu tiên những khu vực đông dân cư, có nhiều người qua lại nhưng còn thiếu ánh sáng. Cùng với hệ thống chiếu sáng, phường đang thi công một số tuyến đường hư hỏng do mưa bão; triển khai xây dựng mới cầu Nhôm và cầu Cà Giang. Đây là 2 cây cầu nhỏ, mặt cầu hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2027.

Năm 2026, phường Hàm Thắng bố trí hơn 15,8 tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Qua rà soát nhu cầu thực tế, địa phương xây dựng danh mục 13 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 30,7 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như giao thông, giáo dục và hoạt động kinh tế.

Thi công cầu Cà Giang

Đường quê rộng, sạch, đẹp

Tại xã Liên Hương, nhiều công trình chỉnh trang đô thị cũng đang đầu tư hoàn thiện. Trong tháng 11, tuyến đường 17/4 và đường Hai Bà Trưng vừa hoàn thành các hạng mục lát đá vỉa hè để bàn giao. Cùng với vỉa hè, hệ thống thoát nước, bó vỉa, hố trồng cây và các hạng mục kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Trong quá trình thi công, người dân hai bên đường đồng thuận, sẵn sàng lùi một phần diện tích để phục vụ chỉnh trang, mong muốn tuyến đường sau khi hoàn thành rộng rãi, sạch, đẹp hơn.

Ở thôn 5, niềm vui ấy thể hiện rõ tại tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trước đây đường đất, cứ mưa xuống là lầy lội, nắng thì bụi bặm. Người dân đi lại đã khó, học sinh đến trường càng vất vả hơn, nhất là vào những hôm trời mưa lớn. Nay tuyến đường được mở rộng, thảm nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước đưa vào sử dụng nên việc đi lại, đến trường và vận chuyển nông sản của bà con cũng thuận lợi hơn trước.

Thi công tuyến đường 17/4 xã Liên Hương

Ông Đặng Trường Chinh - Phó Trưởng thôn 5, xã Liên Hương cho biết, thôn có địa bàn rộng, dân cư đông với hơn 1.500 hộ. Phần lớn người dân sống bằng nghề nông, thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ nên việc vận động đóng góp để làm đường không dễ. Vì vậy, khi địa phương quan tâm đầu tư những tuyến đường dân sinh, bà con rất phấn khởi. Có đường tốt, việc đi lại thuận tiện hơn, nông sản cũng dễ vận chuyển, nhất là vào mùa thu hoạch.

Có thể thấy, nhu cầu đầu tư hạ tầng ở cơ sở rất cụ thể và gần gũi với đời sống. Mỗi địa phương có những công trình ưu tiên khác nhau, tùy điều kiện và nguồn lực, nhưng điểm chung là hướng đến giải quyết những bất tiện mà người dân gặp phải trong sinh hoạt, sản xuất.

Đèn chiếu sáng xóm Hộ