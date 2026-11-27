Toàn cảnh buổi lễ trao nhà

Các hộ gia đình được trao nhà lần này gồm: bà Mai Thị Bảy, ông Nguyễn Thanh Khiết và ông Trần Văn Sinh, cùng trú tại tổ dân phố 3, phường Tiến Thành.

Các công trình được khởi công trong tháng 9/2026. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ Công an phường, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5, Phòng PC07, Đoàn Thanh niên phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã đóng góp 45 ngày công, hỗ trợ các gia đình trong quá trình xây dựng.

Các đơn vị tặng những phần quà thiết yếu hỗ trợ cho các hộ gia đình

Được biết, thực hiện chủ trương chăm lo an sinh xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an các xã, phường rà soát, khởi công 35/35 căn nhà trên địa bàn toàn tỉnh, với mức hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi căn. Đến nay, các căn nhà cơ bản hoàn thành, đang được triển khai các thủ tục bàn giao.

Ông Nguyễn Thanh Khiết và gia đình chia sẻ cảm xúc sau lễ bàn giao nhà

Trong niềm xúc động khi được nhận căn nhà mới, ông Nguyễn Thanh Khiết chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui mừng và biết ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của Công an tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành. Có được căn nhà khang trang hôm nay, gia đình tôi yên tâm hơn, có thêm động lực để lao động, ổn định cuộc sống”.

Các đơn vị tặng những phần quà thiết yếu hỗ trợ cho các hộ gia đình

Dịp này, các đơn vị tham dự còn trao tặng những phần quà và hỗ trợ thêm kinh phí cho các gia đình, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các hộ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.