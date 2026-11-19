Cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Kỳ Lừa hướng dẫn người dân thao tác trên "Trạm dịch vụ công số" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kỳ Lừa

Không chờ người dân đến trụ sở, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Hữu Liên đã triển khai mô hình “Hành chính công lưu động, Chủ nhật về với Nhân dân”, chủ động mang thiết bị đến các thôn, trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo kế hoạch, từ ngày 11/10 đến hết ngày 31/12/2026, tại mỗi điểm, cán bộ chuẩn bị máy tính, máy in, máy quét cùng các thiết bị cần thiết để hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả đối với những thủ tục đủ điều kiện giải quyết tại chỗ; tư vấn thành phần hồ sơ, hỗ trợ số hóa giấy tờ và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ông Triệu Đức Hoan, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Hữu Liên cho biết: Đến nay, chúng tôi đã triển khai mô hình ở 6/9 thôn của xã, thu hút hơn 300 lượt người dân đến thực hiện, tìm hiểu quy trình thủ tục hành chính (TTHC). Qua bước đầu triển khai, mô hình không chỉ đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc trước mắt, hoạt động này còn giúp người dân từng bước tiếp cận, làm quen với các nền tảng số, nâng cao kỹ năng thực hiện giao dịch hành chính trên môi trường điện tử.

Cán bộ Trung tâm PVHCC phường Lương Văn Tri hướng dẫn người dân sử dụng "Trạm Dịch vụ công số" thực hiện TTHC

Cùng với cách làm lưu động, việc mở rộng thời gian tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính cũng đang được một số địa phương triển khai. Tại Trung tâm PVHCC phường Lương Văn Tri, việc tiếp nhận hồ sơ TTHC vào ngày thứ Bảy được tổ chức vào tuần giữa hằng tháng. Nội dung phục vụ tập trung vào tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền đã công bố; hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc liên quan đến quy trình, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện thủ tục. Để duy trì hoạt động, trung tâm bố trí công chức trực, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và quán triệt tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính với phương châm vì Nhân dân phục vụ.

Cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC xã Hữu Liên thực hiện mô hình "Hành chính công lưu động, chủ nhật về với Nhân dân” tại thôn Làng Bên ngày 25/10/2026

Anh Hoàng Ngọc Lê, Chuyên viên Trung tâm PVHCC phường Lương Văn Tri cho biết: Tôi được giao phụ trách tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch. Dù làm việc vào ngày nghỉ, tôi luôn có mặt từ sớm giống như ngày làm việc bình thường để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân. Với những hồ sơ người dân nộp từ thứ Sáu nhưng chưa hoàn tất, nếu đủ điều kiện trả kết quả, tôi chủ động xử lý luôn để người dân không phải chờ đến đầu tuần sau.

Bên cạnh những mô hình trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết TTHC, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn nghiên cứu, triển khai nhiều sáng kiến gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tiêu biểu như mô hình thí điểm “Trạm dịch vụ công số" tại 10 trung tâm PVHCC các xã, phường, tính đến nay, các trạm có hơn 23.000 lượt người tiếp cận, hầu hết người dân khi được sử dụng có phản hồi tích cực về mô hình này.

Cán bộ Trung tâm PVHCC phường Kỳ Lừa hướng dẫn người dân sử dụng "Trạm Dịch vụ công số"

Chị Hoàng Thị Thu, thôn Phiêng Quăn, xã Lộc Bình chia sẻ: Trước đây, mỗi lần đi làm thủ tục, tôi thường phải chuẩn bị khá nhiều giấy tờ và có những nội dung phải kê khai lại. Nay có trạm dịch vụ công số, các thông tin trên căn cước công dân được nhận diện, giấy tờ cũng được số hóa ngay tại chỗ nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Thực tế cho thấy, hiệu quả của các sáng kiến CCHC không chỉ nằm ở việc hình thành thêm mô hình mới mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, các sáng kiến CCHC đang từng bước tạo nên những chuyển biến trong hoạt động của chính quyền. Khi mỗi quy trình được đơn giản hóa, mỗi thủ tục được giải quyết thuận tiện hơn và mỗi người dân được hỗ trợ kịp thời, hiệu quả CCHC không chỉ thể hiện qua những con số mà còn được cảm nhận từ chính sự hài lòng của người dân.