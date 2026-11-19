Sau hai tháng liên tiếp thị trường chứng khoán điều chỉnh, các quỹ đầu tư tiếp tục thu hẹp khẩu vị rủi ro trong tháng 10/2026. Áp lực rút ròng lan rộng trên cả ba nhóm quỹ kết hợp với hiệu suất suy giảm đã kéo tổng giá trị tài sản ròng (NAV) toàn ngành giảm thêm 8.600 tỷ đồng.

Hiệu suất suy giảm trên diện rộng

Theo báo cáo hoạt động ngành quỹ tại Việt Nam tháng 10/2026 của FiinGroup, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất bình quân âm 2,3%. Dù mức giảm đã thu hẹp so với mức âm 3,9% của tháng 9, độ rộng suy giảm vẫn áp đảo khi có tới 88/96 quỹ âm hiệu suất, diễn biến kém khả quan hơn mức giảm 1,53% của VN-Index trong cùng tháng.

Tính chung 10 tháng, hiệu suất bình quân nhóm quỹ cổ phiếu âm 8,9%, đảo chiều so với mức tăng 20,6% cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến này phản ánh một năm đầu tư kém thuận lợi hơn đối với các danh mục cổ phiếu, trong bối cảnh VN-Index giảm 2,4%, trái ngược mức tăng 29,4% của cùng kỳ năm trước.

Sự suy giảm hiệu suất cũng lan sang nhóm quỹ cân bằng. Trong tháng 10, nhóm này đạt mức sinh lời bình quân âm 0,7%, với 12/13 quỹ ghi nhận kết quả âm.

Hiệu suất hoạt động các Quỹ cổ phiếu suy giảm trong tháng 10 và 10T2026. Ảnh: FiinGroup

Một số quỹ có biến động đáng kể trong cơ cấu danh mục. TCFF đảo chiều từ mức tăng 1,9% trong tháng 9 sang giảm 1,2% trong tháng 10, cùng thời điểm tỷ trọng cổ phiếu tăng từ 39,9% lên 50,5%.

Trong khi đó, quỹ cân bằng VietinBank (VBIF) duy trì hiệu suất dương 0,5% tháng thứ ba liên tiếp. Danh mục của quỹ chủ yếu tập trung vào tiền và tài sản khác, chiếm hơn 56%, cùng 43% trái phiếu; tỷ trọng cổ phiếu chỉ ở mức 0,02%.

Sự khác biệt về phân bổ tài sản phần nào thể hiện vai trò của chiến lược phòng thủ trong việc duy trì hiệu suất khi thị trường cổ phiếu biến động.

Trái với hai nhóm trên, quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì kết quả tương đối ổn định. Hiệu suất bình quân tháng 10 đạt 0,57%, gần tương đương mức 0,58% của tháng trước. Lũy kế 10 tháng, nhóm này đạt 5,2%, cao hơn mức 4,5% cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa lợi nhuận quỹ trái phiếu và lãi suất tiết kiệm tham chiếu chỉ khoảng 0,8 điểm phần trăm. Mức chênh lệch này phần nào lý giải vì sao hiệu suất dương chưa đủ giúp nhóm quỹ duy trì sức hút dòng vốn, khi nhà đầu tư vẫn cân nhắc tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro của từng kênh đầu tư.

Tiền mặt tăng trong danh mục

Trước diễn biến thị trường kém thuận lợi, nhiều nhà quản lý quỹ lựa chọn nâng tỷ trọng tiền mặt để chủ động hơn trong phân bổ tài sản.

Trong tháng 10, có 20/37 quỹ mở cổ phiếu tăng tỷ trọng tiền, giảm so với 24/37 quỹ trong tháng 9. Dù số lượng quỹ thực hiện động thái này đã thu hẹp, xu hướng gia tăng dự trữ tiền vẫn xuất hiện tại nhiều quỹ có quy mô tài sản lớn, từ khoảng 1.200 tỷ đến 8.100 tỷ đồng.

SSI-SCA là một trong những trường hợp điều chỉnh mạnh nhất khi tỷ trọng tiền mặt tăng từ 21,4% lên 36,1%. VLGF cũng tiếp tục nâng tỷ trọng tiền tháng thứ ba liên tiếp, từ 11,9% lên 16,9%. Đáng chú ý, khoản tiền gửi ngân hàng của quỹ tăng gấp 3,6 lần.

Xu hướng này đồng thời xuất hiện tại VINACAPITAL-VESAF và VINACAPITAL-VEOF, hai quỹ tiếp tục tăng tỷ trọng tiền trong tháng thứ ba liên tiếp.

Việc gia tăng tiền mặt giúp các quỹ giảm mức độ phụ thuộc vào biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn, đồng thời duy trì nguồn lực để điều chỉnh danh mục khi điều kiện thị trường thay đổi. Tuy nhiên, tỷ trọng tiền cao cũng đồng nghĩa một phần tài sản chưa được phân bổ vào các tài sản có khả năng tạo lợi nhuận theo diễn biến của thị trường cổ phiếu.

Nhiều nhà quản lý quỹ lựa chọn nâng tỷ trọng tiền mặt để chủ động hơn trong phân bổ tài sản. Ảnh: Hoàng Anh

Chiến lược phòng thủ vì thế thể hiện qua cả quyết định giữ tiền và cách lựa chọn cổ phiếu. Thay vì phân bổ đồng đều giữa các nhóm ngành, các quỹ có xu hướng chọn lọc hơn trong giao dịch, với sự thay đổi tương đối rõ trong danh mục tháng 10.

Cụ thể, bất động sản trở thành ngành được các quỹ mua ròng, với giá trị khoảng 336 tỷ đồng. Những cổ phiếu như TCH, DXG, KDH, VRE, IDC và VHM nằm trong nhóm được mua vào. Trong đó, TCH và DXG tiếp tục được mua ròng tháng thứ ba liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng chuyển sang trạng thái bị bán ròng, tập trung tại OCB, VPB và STB. OCB ghi nhận tháng thứ tư liên tiếp bị bán ròng, phần lớn đến từ giao dịch của PYN Elite. Cổ phiếu chứng khoán như SHS, VCI và TCX cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán mạnh.

FPT là cổ phiếu có số lượng quỹ tham gia bán ròng nhiều nhất, khoảng 27 quỹ, với lực bán chủ yếu đến từ PYN Elite, VLGF và DCDS.

Sự thay đổi này cho thấy hoạt động phòng thủ không diễn ra theo một hướng đồng nhất trên toàn bộ danh mục. Bên cạnh việc tăng tiền mặt, các quỹ vẫn duy trì hoạt động tái cơ cấu giữa các ngành và lựa chọn những cổ phiếu cụ thể.

Dòng vốn tiếp tục rút ra

Sự thận trọng trong giải ngân diễn ra cùng thời điểm áp lực rút vốn khỏi các quỹ đầu tư gia tăng. Trong tháng 10, tổng giá trị rút ròng đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng 30,7% so với tháng trước. Nhóm quỹ cổ phiếu đóng góp phần lớn với khoảng 3.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các quỹ mở cổ phiếu đã trải qua tháng thứ ba liên tiếp bị rút ròng, với tổng giá trị lũy kế hơn 3.800 tỷ đồng trong giai đoạn tháng 8–10/2026. PYN Elite dẫn đầu nhóm bị rút vốn trong tháng với 1.347 tỷ đồng.

Rút ròng hơn 3,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 10/2026, tập trung ở nhóm quỹ Cổ phiếu. Ảnh: FiinGroup

Áp lực còn xuất hiện tại nhóm quỹ đóng, khi giá trị rút ròng tăng 81,5% so với tháng trước, lên khoảng 845,3 tỷ đồng. VNH bị rút gần 348 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2025. Trong khi đó, nhóm ETF ghi nhận mức rút ròng thu hẹp còn khoảng 418 tỷ đồng. DCVFMVN30 ETF thậm chí đảo chiều sang hút ròng 121,5 tỷ đồng sau khi bị rút 92 tỷ đồng trong tháng 9.

Nhóm quỹ trái phiếu cũng chịu áp lực khi dòng vốn rút ròng tăng lên khoảng 451 tỷ đồng, gấp 2,7 lần tháng trước và kéo dài chuỗi rút vốn sang tháng thứ 14 liên tiếp. TCBF dẫn đầu với 221 tỷ đồng bị rút, chiếm hơn 49% tổng giá trị rút ròng của nhóm. DCBF và DCIP cũng tiếp tục ghi nhận áp lực dòng tiền, trong đó DCIP đảo chiều sang rút ròng khoảng 44 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy áp lực huy động vốn không còn giới hạn ở các sản phẩm đầu tư cổ phiếu. Ngay cả nhóm quỹ trái phiếu có hiệu suất dương và tương đối ổn định cũng chưa duy trì được dòng vốn vào. Với nhóm quỹ cân bằng, tình trạng rút ròng tiếp tục kéo dài tháng thứ tư liên tiếp, đạt khoảng 97 tỷ đồng trong tháng 10, chủ yếu tại VINACAPITAL-VIBF.

Dòng tiền rút ra cùng với hiệu suất đầu tư suy giảm khiến quy mô tài sản toàn ngành tiếp tục thu hẹp. Cuối tháng 10, NAV của 141 quỹ đạt hơn 239.000 tỷ đồng, giảm khoảng 8.600 tỷ đồng, tương đương 3,5% so với tháng trước. Đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp, dù tốc độ thu hẹp đã chậm lại so với mức giảm 5% trong tháng 9.

Trong bối cảnh đó, việc gia tăng tiền mặt và chọn lọc cổ phiếu trở thành những biểu hiện rõ nét trong chiến lược của các quỹ. Mức độ phòng thủ giữa các nhóm tài sản có sự khác biệt, nhưng điểm chung là các nhà quản lý quỹ đang thận trọng hơn trong việc phân bổ vốn, trong khi dòng tiền từ nhà đầu tư vẫn chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt.