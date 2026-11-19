Tại Hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen”, diễn ra sáng 19/11/2026 tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh vai trò của thẻ tín dụng nội địa trong việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức, đặc biệt đối với công nhân và người lao động có thu nhập thấp.

Theo ông Phạm Tiến Dũng, phát triển tài chính toàn diện không chỉ dừng lại ở việc gia tăng số lượng người có tài khoản ngân hàng hay được tiếp cận dịch vụ tài chính. Điều quan trọng hơn là bảo đảm người dân có thể sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính chính thức một cách thuận tiện, phù hợp, an toàn và với chi phí hợp lý.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng tại Hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen”. (Ảnh: Phan Chính)

Đánh giá về vai trò của thẻ tín dụng trong hệ sinh thái tài chính, ông Dũng cho rằng sản phẩm này không đơn thuần là một phương tiện thanh toán. Nếu được phát triển phù hợp, thẻ tín dụng nội địa còn có thể góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, giúp người dân chủ động hơn trong những nhu cầu chi tiêu hợp pháp và từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái tài chính hiện đại.

Theo lãnh đạo NHNN, ý nghĩa của giải pháp này càng thiết thực đối với công nhân, người lao động. Khi phát sinh những nhu cầu chi tiêu cần thiết, một công cụ tài chính thuận tiện, minh bạch và phù hợp sẽ giúp người lao động có thêm lựa chọn, thay vì phải tìm đến các nguồn vay không chính thức tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, mở rộng khả năng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cũng là một hướng đi góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, gắn phát triển thanh toán hiện đại với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng đời sống người lao động.

Tuy nhiên, ông Phạm Tiến Dũng lưu ý không nên nhìn nhận việc phát triển thẻ tín dụng nội địa theo hướng khuyến khích vay tiêu dùng bằng mọi giá. Bản chất của thẻ tín dụng vẫn là một hình thức cấp tín dụng, gắn với nghĩa vụ hoàn trả của khách hàng. Vì vậy, mục tiêu không phải là phát hành được càng nhiều thẻ càng tốt, mà là tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng sản phẩm tài chính chính thức một cách có trách nhiệm, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.

Quan điểm của Phó Thống đốc đặt ra yêu cầu đối với các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trong quá trình phát triển sản phẩm. Theo đó, việc mở rộng thị trường thẻ cần đi đôi với bảo đảm tính minh bạch, an toàn và phù hợp với từng nhóm khách hàng. Đặc biệt, người lao động cần được cung cấp đầy đủ thông tin để hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và khả năng thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ.

Lãnh đạo NHNN kêu gọi chung tay mở rộng tín dụng chính thức

Đề cập đến các giải pháp triển khai, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho rằng phát triển thẻ tín dụng nội địa không chỉ là câu chuyện của riêng ngành ngân hàng hay việc đưa một sản phẩm thẻ ra thị trường. Đây là nhiệm vụ có mối liên hệ chặt chẽ với ba mục tiêu: phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng tài chính toàn diện và tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, qua đó góp phần phòng ngừa, đẩy lùi tín dụng đen.

Toàn cảnh buổi Hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen” (Ảnh: Phan Chính)

Cũng theo lãnh đạo NHNN, để hiện thực hóa các mục tiêu này cần có sự chung tay của toàn bộ hệ sinh thái. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước có vai trò hoàn thiện khuôn khổ chính sách và tạo môi trường thuận lợi; các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ cần phát triển sản phẩm phù hợp, có trách nhiệm; NAPAS và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò kết nối hạ tầng, mở rộng khả năng thanh toán.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông trong việc đưa các dịch vụ tài chính chính thức đến gần hơn với người lao động. Đây là những lực lượng có khả năng kết nối trực tiếp với người sử dụng, giúp thông tin về sản phẩm và dịch vụ tài chính được truyền tải rộng rãi, thiết thực hơn.

Liên quan đến định hướng phát triển thanh toán trong thời gian tới, Phó Thống đốc NHNN cho biết dự thảo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2027–2030, định hướng đến năm 2045, đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ ngân hàng, trong đó ưu tiên thẻ nội địa; bảo đảm an ninh, an toàn trong thanh toán và gia tăng tiện ích, khả năng kết nối với các hệ thống thanh toán khác.