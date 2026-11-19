Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Cung điện Malacanang ở Manila, Philippines, ngày 18 tháng 11 năm 2026.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., hôm 18/11, cho biết đã đặt gà rán giao tới cho Tổng thống Donald Trump và phái đoàn Mỹ làm đồ ăn khuya. Món quà nhằm giúp nhà lãnh đạo Mỹ thưởng thức “hương vị Manila” trong thời gian ngắn lưu lại thủ đô Philippines, theo ABC News.

Tổng thống Mỹ đến Manila tối 17/11 để tham dự các cuộc hội đàm với những đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến chiều 18/11, sau cuộc gặp và bữa trưa với ông Marcos tại Phủ Tổng thống, ông Trump đã đến Thâm Quyến (Trung Quốc) dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đồng thời tham gia cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Marcos cho biết món quà gà rán được gửi đến nhằm tiếp thêm năng lượng cho một tổng thống bận rộn. Nhà lãnh đạo Philippines cũng nhấn mạnh Jollibee hiện được ưa chuộng hơn một trong những chuỗi gà rán nổi tiếng nhất tại Mỹ.

“Jollibee là một chuỗi nhà hàng rất, rất được ưa chuộng. Một trong những món chủ lực của họ là gà rán. Chúng tôi rất tự hào khi có thể nói rằng Jollibee đã vượt qua KFC tại Mỹ về mức độ phổ biến”, ông Marcos nói.

Nghe vậy, ông Trump đáp: “Ồ, thật ấn tượng. Tuyệt vời”.

“Vì vậy, chúng tôi nghĩ món ăn này sẽ giúp ông cảm nhận được hương vị Manila. Tôi cũng hy vọng một số nhân viên của ông đã có dịp thưởng thức”, ông Marcos nói tiếp.

“Ông đã làm việc rất vất vả, thưa Tổng thống. Vì vậy, hãy xem đây như một món quà giúp ông có thêm năng lượng cho tất cả công việc đã làm, đang làm và còn phải thực hiện phía trước”, ông nói thêm.

Ông Trump vốn nổi tiếng là người yêu thích các món hamburger của McDonald's, nhưng không cho biết liệu ông đã thử món gà rán Philippines hay chưa. Nhà Trắng không phản hồi yêu cầu bình luận được gửi qua email.

Jollibee là chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất của Philippines, khởi đầu từ một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ quy mô nhỏ vào thập niên 1970. Sau đó, thương hiệu phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những chuỗi nhà hàng tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với các cửa hàng trải rộng khắp châu Á và Mỹ.

Nhiều món ăn trong thực đơn như hamburger, khoai tây chiên và đùi gà rán Chickenjoy khá quen thuộc với thực khách trên toàn thế giới. Tuy nhiên, một số món khác mang đậm hương vị Philippines. Trong đó, mì spaghetti với nước sốt ngọt là món được nhiều khách hàng yêu thích, dù hương vị này có thể cần thời gian để làm quen đối với những người khác.

Jollibee là chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất của Philippines. Ảnh: Reuters.

Với biểu tượng chú ong màu đỏ, trắng và vàng nổi bật, Jollibee có nguồn gốc từ một cơ sở kinh doanh kem tại Manila vào thập niên 1970. Không lâu sau khi thành lập, doanh nghiệp chuyển hướng sang phục vụ các món ăn nóng.

Hiện Jollibee có hơn 1.600 cửa hàng tại 17 quốc gia. Nhiều chi nhánh quốc tế của thương hiệu đặt tại những nơi có đông lao động Philippines sinh sống và làm việc ở nước ngoài, như Hong Kong (Trung Quốc), Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Công ty cũng đang mở rộng nhanh chóng tại Bắc Mỹ. Theo Jollibee, thương hiệu hiện có hơn 85 cửa hàng đang hoạt động hoặc sắp khai trương tại Mỹ, phần lớn tập trung ở bang California.

Đây không phải lần đầu tiên các món ăn của Jollibee được sử dụng như một phương thức ngoại giao.

Hôm 15/11, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã ghé thăm một nhà hàng Jollibee tại Manila, trong thời gian tham dự hội nghị cấp cao thường niên của các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Jollibee đang lên kế hoạch mở hàng chục nhà hàng tại Australia.

“Jollibee sẽ là niềm tự hào của những người Australia có nguồn gốc Philippines”, ông Albanese nói trong chuyến thăm. Hiện có hơn 400.000 người Australia có nguồn gốc Philippines.

Hồi tháng 7, Tổng thống Marcos và Thủ tướng Canada Mark Carney cũng từng chụp ảnh cùng nhân viên và linh vật chú ong của Jollibee tại một chi nhánh ở Vancouver, Canada.

Phát biểu của ông Marcos về việc Jollibee vượt qua KFC về mức độ phổ biến tại Mỹ dường như đề cập đến tuyên bố của thương hiệu rằng hãng sở hữu món gà rán số một nước Mỹ.

Tuy nhiên, danh hiệu này có thể bắt nguồn từ một loạt giải thưởng do độc giả bình chọn của báo USA Today, chứ không phản ánh doanh số bán hàng của Jollibee. Xét về doanh thu, thương hiệu này vẫn còn cách khá xa các chuỗi thức ăn nhanh lớn hơn của Mỹ.