Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thái Nguyên có hơn 780.000 lao động từ 15 tuổi trở lên, chiếm khoảng 43% dân số. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,6%; trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 38%. Hiện có trên 228.000 lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp, với khoảng 127.800 người làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.

Đại biểu dự Hội nghị.

Thị trường lao động cơ bản ổn định, nguồn cung lao động tương đối lớn. Tuy nhiên, chất lượng và cơ cấu lao động giữa các địa bàn chưa đồng đều; tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại một số ngành, lĩnh vực vẫn xảy ra. Lao động thường xuyên dịch chuyển giữa các doanh nghiệp, địa phương, trong khi công tác thống kê, dự báo và kết nối dữ liệu thị trường lao động còn hạn chế.

Đại diện Sở Nội vụ báo cáo, làm rõ một số nội dung tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn trong cân đối cung - cầu lao động, chất lượng đào tạo nghề, cạnh tranh thu hút nhân lực và khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Các ý kiến đề xuất tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm tại khu vực nông thôn, miền núi.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lao động, việc làm; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xác định phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thống kê tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát toàn diện, chuẩn hóa số liệu về lao động, việc làm năm 2026; làm rõ những chỉ tiêu chưa đạt, số lao động có việc làm trong nền kinh tế và năng suất lao động. Việc đánh giá phải bảo đảm khách quan, chính xác, có căn cứ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận.

Đối với nhiệm vụ năm 2027, đồng chí yêu cầu chủ động khảo sát, dự báo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp theo từng ngành nghề, trình độ, địa bàn và thời gian cụ thể. Với nhu cầu tuyển dụng dự báo khoảng 45.000 lao động, cần làm rõ số lao động tuyển dụng mới do mở rộng sản xuất, số tuyển dụng thay thế; khả năng đáp ứng từ nguồn lao động tại chỗ, lao động qua đào tạo và nguồn thu hút từ các địa phương khác. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án cân đối cung - cầu, không để tình trạng thiếu hụt lao động kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiến độ các dự án.

Bên cạnh bảo đảm số lượng, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao.

Đồng chí cũng yêu cầu rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và các dịch vụ thiết yếu tại những địa bàn tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, dự án đầu tư mới. Quan tâm phát triển đồng bộ các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, góp phần cải thiện điều kiện sống, làm việc, thu hút và giữ chân người lao động.

Đối với đề xuất xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí cơ bản thống nhất về sự cần thiết nghiên cứu. Tuy nhiên, cần rà soát các chương trình, đề án đã và đang triển khai, làm rõ mục tiêu, phạm vi, nội dung, nguồn lực và lộ trình thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ, tránh trùng lặp.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thiện số liệu năm 2026, xây dựng phương án bảo đảm nguồn nhân lực năm 2027 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.